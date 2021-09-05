路透：Google封阿富汗前政府電郵 防塔利班報復

塔利班上月中掌權後，一直有聲音憂慮塔利班會利用生物辨識技術或薪酬數據庫等對搜捕前朝官員。路透社上周五（3日）報道，有前公務員上月底向該社稱，塔利班正嘗試取得前官員的電郵。他憶述塔利班要求他保留所屬部門伺服器的數據，如此塔利班將可取得部門領導層的數據和官方通訊，最終他沒有服從指示，並已經匿藏起來。

報道引述公開的郵件交換記錄（MX record）表示，約20多個前阿富汗政府機構使用Google伺服器處理官方電郵，如財政部、工商部、高等教育部和礦產及石油部等，還有一些地方部門。外交部和總統府等多個前朝機構亦有使用微軟的電郵服務，暫未知微軟有否就此採取任何行動。透過這些政府數據庫和電郵，可取得有關前政府職員、前部長、政府承辦商、部落盟友和外國合作伙伴的資料。網絡情報公司DomainTools研究員安德森（Chad Anderson）形容，那將是一個資訊寶庫，鑑於有報道指塔利班對前政府人員進行報復，就算只是員工名單，亦足以構成大問題。

塔利班稱攻破反抗軍 對方否認

另一方面，塔利班和佔據潘傑希爾省的僅餘反對勢力昨（4日）再爆衝突。有塔利班消息人士前一日聲稱攻陷該省，「收服全國領土」，但對方否認。路透社引述塔利班消息人士稱，由於通往首府巴薩拉克和省長官邸的路上佈滿地雷，攻勢進展緩慢，正兼顧除雷和進攻。帶領反對勢力的阿富汗原副總統薩利赫（Amrullah Saleh）否認消息。塔利班攻陷該省的消息傳開後，喀布爾有人鳴槍慶祝，當地傳媒報道指流彈造成至少17死。

（路透社/法新社）