大城市基建難抵極端天氣 OECD：需及時加固未雨綢繆

今年北半球多地滂沱大雨引發洪水，淹浸道路鐵道。英國倫敦的地鐵系統7月間兩度水浸，尚可解釋是排水系統停留於維多利亞時代、無法承受超大降雨造成。惟如鄭州地鐵系統建成才不足十年，市政府3年前更曾稱會投入多達534.8億元人民幣，將鄭州打造為「具吸水、蓄水、淨水和釋水」的「海綿城市」，結果當遇上24小時降雨量高達696.9毫米（超過該市全年平均總降雨量）的雨災，也顯得無能為力。這些情况，都反映在全球暖化下基建普遍欠缺承受力。

經濟合作與發展組織（OECD）2018年底發表的一份報告指出，該組織專家曾採用模型預測大洪水對法國巴黎的潛在威脅，發現有30%至55%基建會被洪水直接冲毁，35%至85%的產業經濟損失會為洪水干擾的交通、電力所間接造成。報告表示：「能應對其使用期內氣候變化的新基建資產，該獲優先考慮、規劃、設計、興建和運作。現存基建或許需要翻新加裝設施，或作不同管理。另需要建造額外基建，包括海堤等鞏固的防禦工程和濕地等天然的防洪緩衝措施。」

專家：現行城市規劃欠考慮極端天氣

美國波特蘭州立大學的尚達斯（Vivek Shandas）表示，大多數城市基礎設施在建設時，氣候變化往往都不是建設地下渠道網絡、道路、橋樑等的工程師、規劃者和設計師的主要考慮因素。就算有考慮，都未必預計到氣候的極端程度。像波特蘭地區的基建，本是適應太平洋西北部的溫度興建，但今個7月當地出現熱浪，其中纜車架空電纜所用的銅線，因溫度上升而膨脹和下垂。儘管銅線設計可承受高達43℃，但因氣溫超乎預期，使纜車系統無法安全運行。

事實上，不少地區近年都開始因應氣候變化而加強基建，像荷蘭鹿特丹的輕軌系統就可藉着綠地，利用泥土吸收雨水；日本對鐵路軌道可承受高溫的規定由60℃升至65℃，以確保高溫不會導致金屬路軌變形；東京建設巨型地下蓄水庫，香港在建設蓄水庫外亦加強排洪能力。

（紐約時報/福布斯/CNN/NPR）