重點防風暴潮 遇大暴雨易陷澇災

【明報專訊】美國今夏經歷了熱浪、山火和洪災等嚴重天災，其中最新淹浸紐約市的豪雨進一步突顯美國基建面對極端天氣時的脆弱。專家指出，紐約基建非為氣候變化而建，當局對下水道和水管等項目投放資金較少，縱使自2012年颶風「桑迪」吹襲後，紐約市在地鐵系統投資數十億美元防洪，但主要是防範風暴潮，並非如今次這類特大暴雨。
紐約市容易受洪水影響，因該市四分之三被不透水的瀝青覆蓋，意味水流會被引導至街道和下水道，而非被地面吸收。美國智庫曼哈頓研究所的城市經濟專家熱利納（Nicole Gelinas）指出，市內很多下水道系統的排水管被堵塞，且沒有足夠綠色空間在雨水流入排水道前「接住」部分水，當暴雨來襲時，街道就很易水浸。
雖然自9年前颶風「桑迪」導致紐約市地鐵水浸後，大都會交通管理局花了26億美元加固通風口，為樓梯、電梯加裝防洪設施，並改善排水系統，但上周三水淹地鐵的情况顯示，該系統仍很脆弱。從事氣候抗災工作的非牟利組織Rebuild by Design總幹事切斯特（Amy Chester）指出，紐約市與聯邦官員過去將重點放在預防像桑迪般的風暴潮，沒考慮過類似颶風「艾達」所帶來的暴雨，這是兩種完全不同的防洪概念，應對豪雨要有更多地方可以吸收和蓄水，無論是公園等綠色解決方案，還是地下蓄水池等傳統基建。有專家則指出，大都會交通管理局應該持續更新設備，把通風口抬升至雨水不會灌入地鐵系統的高度，加裝防洪門，並提升水泵能力。