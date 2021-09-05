重點防風暴潮 遇大暴雨易陷澇災

紐約市容易受洪水影響，因該市四分之三被不透水的瀝青覆蓋，意味水流會被引導至街道和下水道，而非被地面吸收。美國智庫曼哈頓研究所的城市經濟專家熱利納（Nicole Gelinas）指出，市內很多下水道系統的排水管被堵塞，且沒有足夠綠色空間在雨水流入排水道前「接住」部分水，當暴雨來襲時，街道就很易水浸。

雖然自9年前颶風「桑迪」導致紐約市地鐵水浸後，大都會交通管理局花了26億美元加固通風口，為樓梯、電梯加裝防洪設施，並改善排水系統，但上周三水淹地鐵的情况顯示，該系統仍很脆弱。從事氣候抗災工作的非牟利組織Rebuild by Design總幹事切斯特（Amy Chester）指出，紐約市與聯邦官員過去將重點放在預防像桑迪般的風暴潮，沒考慮過類似颶風「艾達」所帶來的暴雨，這是兩種完全不同的防洪概念，應對豪雨要有更多地方可以吸收和蓄水，無論是公園等綠色解決方案，還是地下蓄水池等傳統基建。有專家則指出，大都會交通管理局應該持續更新設備，把通風口抬升至雨水不會灌入地鐵系統的高度，加裝防洪門，並提升水泵能力。

（紐約時報/法新社）