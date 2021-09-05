暴雨淹紐約 非法地下室成死亡陷阱 八成死者葬身地牢住所 市長命擬對策

居民憶水湧入瞬升至及胸

66歲厄瓜多爾男子布拉沃住在布魯克林區無窗地窖房約一年，上周三晚洪水迅速湧入升至天花板，他逃生無門，終被淹死。當晚大量洪水也從一扇玻璃趟門冲入皇后區48歲女子達琳‧李居住的地下公寓，她雖曾奮力撐着門框免沒頂，但洪水迅速升達6呎高，鄰居最終救不了她。同區在地下室居住的一家三口也被淹斃，一名曾想落樓救人的女子形容，那兒儼如一個水池。另一50歲地下室居民加西亞表示，從門口湧入的水瞬間由及膝升至胸部，要與鄰居奮力逆流掙扎爬上樓梯逃生。

「艾達」為紐約州部分地區帶來了約230毫米雨量，紐約市中央公園錄得一小時80毫米的破紀錄降雨。紐約市11人因洪水升得太急，趕不及逃生而死亡。紐約市屋宇部門上周五（3日）表示，6處造成11人淹死的地窖或地下室公寓，除了一處合法，其餘皆屬非法改建。

非法改建 通風差缺安全設備

地下室向來是紐約市公寓短期租賃市場重要一環。由於租金廉宜，備受低收入勞工、新移民和黑市居民等歡迎。按屋宇要求，地下公寓單位樓底需要高至少7呎6吋，至少有一扇窗，租出前需要取得市方批發的入伙證書。不過，部分業主為賺錢，不少單位經擅自改建加設出租房間，既沒有官方核准的安全結構，還缺乏基本設施和安全設備，沒有緊急逃生路徑，光線和通風差，燃氣水電安裝欠妥當。隨着全球暖化，風暴和豪雨增加，這些處於地下的居住單位缺乏擋水防護，變得更加危險。

住戶多非法移民 政府難接觸

白思豪上周五表示，由於氣候變化，該市必須調整適應暴雨的「新實際情况」，改善涵蓋地下室居民的預警疏散措施，包括由緊急單位通過手機發出暴雨與水浸警報，以及必要時派員逐家逐戶敲門要求疏散。但他指出，首要是建立一個地下室居民數據庫，保守估計全市逾5萬個地下室公寓，住了至少10萬人，「我們要有清晰的數據庫來辦事」。不過，市內許多地下室公寓為非法改建，多為低收入和無證移民租住，因此市政府必須與值得信賴的社區組織合作，嘗試接觸這些無證、不是以英語為母語的隱蔽居民，建立相關人口資料庫。白思豪說：「問題是他們當中很多人害怕與外界溝通，因擔心可能被逐出住所，甚至被驅逐出境」。

紐約市屋宇部門表示，收到非法改建單位的舉報雖由2019年的16,776宗減至去年的11,781宗，但今年以來已收到8,072宗。自2011年起逾15.7萬宗投訴中，近半數都因為稽查人員無法進入現場調查而未能處理。今次洪災部分死者居住的地下室，就曾經被舉報過。

（紐約時報/法新社）