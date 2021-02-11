涉美記者斬首案 ISIS成員認罪

【明報專訊】極端組織伊斯蘭國（ISIS）成員、綽號「披頭四」其中一人的科蒂（Alexanda A. Kotey）周四（2日）在美國弗吉尼亞州亞歷山德里亞聯邦法院，承認參與殺害4名美國人。科蒂為首名在美國的法庭就殺害他人而承擔責任的ISIS成員，面臨終身監禁。
科蒂在庭上承認有份參與綁架及殺害記者福利（James Foley）和索特羅夫（Steven Sotloff），及人道救援者卡西格（Peter Kassig）與米勒（Kayla Mueller）。前3名男子被斬首的片段曾在網上公開，米勒的死亡原因則未明。4名死者的父母周四亦有到庭旁聽。
4名成員同樣來自英國倫敦西部而得名的ISIS「披頭四」，以2015年被空襲炸死的「聖戰者約翰」埃姆瓦齊最為知名，科蒂和明年1月在美受審的阿爾謝赫（El Shafee Elsheikh）都是成員。科蒂和阿爾謝赫2018年1月先在敘利亞被庫爾德族部隊擒獲，再交駐伊拉克美軍處置，去年10月被送到美國。英國拒讓二人在國內受審，撤銷他們的公民資格，美國承諾不尋求判死後，二人被送到美國應訊。
（華盛頓郵報/中央社/法新社）
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