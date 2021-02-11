涉美記者斬首案 ISIS成員認罪

科蒂在庭上承認有份參與綁架及殺害記者福利（James Foley）和索特羅夫（Steven Sotloff），及人道救援者卡西格（Peter Kassig）與米勒（Kayla Mueller）。前3名男子被斬首的片段曾在網上公開，米勒的死亡原因則未明。4名死者的父母周四亦有到庭旁聽。

4名成員同樣來自英國倫敦西部而得名的ISIS「披頭四」，以2015年被空襲炸死的「聖戰者約翰」埃姆瓦齊最為知名，科蒂和明年1月在美受審的阿爾謝赫（El Shafee Elsheikh）都是成員。科蒂和阿爾謝赫2018年1月先在敘利亞被庫爾德族部隊擒獲，再交駐伊拉克美軍處置，去年10月被送到美國。英國拒讓二人在國內受審，撤銷他們的公民資格，美國承諾不尋求判死後，二人被送到美國應訊。

（華盛頓郵報/中央社/法新社）