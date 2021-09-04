太空首航偏離軌道照飛 維珍銀河暫禁飛待查

《紐約客》揭飛行時閃起黃紅警告燈

《紐約客》記者施米德（Nicholas Schmidle）的報道聲稱來自8名消息人士。文章指當日載有6人的太空飛機在新墨西哥州的白沙導彈試驗場上空約20英里（32公里）以音速2倍爬升時，太空飛機的控制面板突然亮起黃燈，警告飛行角度不足，機首不夠垂直，若不及時調整的話，太空飛機在返航時將可能要緊急降落沙漠。引擎原定發動1分鐘，就在結束前數秒，控制面板進一步亮起「進入滑行錐警告」（entry glide cone）的紅燈。太空飛機利用火箭動力升空，降落則像穿梭機般滑行到跑道。太空飛機須在特定的「錐形」軌迹滑行，才有足夠的滑翔動力抵達目的地。

機師修正飛行角度 終完成行程

施米德稱2015年時曾參加維珍內部會議，當時對方專家曾提到，黃燈已十分令人驚嚇，因亮起紅燈的話「已經太遲」。根據指引，機師當時有兩個選擇，分別是立即修正或中止任務，最安全的做法是後者。但機師選擇前者，「團結」號最終飛到太空邊緣。

航空追蹤網站Flightradar24的資料顯示，「團結」號曾飛出聯邦航空管理局（FAA）的指定空域，該區域的作用是規範飛行位置，避免與其他民航機相撞，或在萬一任務發生意外時能減少地面傷亡。FAA發言人證實維珍銀河「偏離空中交通管制許可」，正展開調查，又稱當局完成事故調查前，維珍銀河不能繼續飛行任務。

維珍銀河承認他們最初沒通知FAA有關飛機曾飛出指定空域達1分41秒的情况，正與當局更新通報程序，又強調乘客和機組人員從未置身於任何危險。公司發言人向美國有線新聞網絡（CNN）稱，燈號顯示機師應修改飛行路徑以調整飛行軌迹，機師完全按照所受訓練而行。

（紐約客/衛報/CNN/金融時報/Space.com）