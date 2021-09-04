阿富汗最大航企恢復國內航線

塔利班擬今公布內閣人選

阿里亞納阿富汗航空獲塔利班批准昨天恢復國內航線。聯合國的人道救援飛機同日恢復由巴基斯坦首都伊斯蘭堡，飛往阿富汗北部大城馬扎里沙里夫與南部坎大哈；阿聯酋則重啟了停頓近三星期的緊急醫療糧食物資援助。許多阿富汗人原已受嚴重旱災衝擊，聯合國官員指，到8月中旬喀布爾被攻佔後情况惡化，數十萬人因戰亂流離失所。

外界焦點如今落在塔利班的新內閣人選。法新社指要等到今日才公布名單，但路透社消息人士指，塔利班最高領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhunzada）將專注於宗教事務和按伊斯蘭的框架管治，新內閣會由共同創辦人巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）領導。已故前領袖奧馬爾之子雅各布和駐卡塔爾政治辦公室副主任斯塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）亦將擔任政府高職。

消息：美英或數周內重開使館

塔利班發言人昨在Twitter表示，中國外交部長助理吳江浩已告知，中方承諾維持駐阿富汗大使館開放，並「加強」雙方關係和人道援助。英國外相藍韜文昨表明，英國不會承認塔利班為阿富汗合法政府，但為社會經濟等現實問題與之溝通，包括早前時候的撤走國民事宜。

英國《獨立報》報道，美英經與塔利班幕後磋商，可能於幾星期內重開駐喀布爾的大使館，幫助逗留阿富汗有危險的人離開，其他國家亦擬跟隨。目前仍列塔利班為恐怖組織的俄羅斯，總統普京昨回應提問時呼籲國際社會議決阿富汗的「合法」政治勢力為國際對話對象。

（綜合報道）