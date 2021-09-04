以色列新增確診比例全球最高 政府谷打第三針

【明報專訊】新型冠狀病毒疫苗接種率位居全球前列的以色列現時成為全球疫情重災區，7天平均新增確診人數比例屬全球最高。儘管當地檢測呈陽性比例仍低於去年9月和今年1月，重症比例亦持續下降，但因Delta變種病毒株肆虐引發的確診回升趨勢，仍促使以色列政府開始催谷「補針」，包括要求民眾完成頭兩劑接種後的半年內再打第三針，才能保持完成接種的待遇。
新學期開始 未成年確診料升
以色列是全球最早啟動疫苗接種的國家之一，而且已將合資格接種年齡降至12歲，但Delta蔓延令新增確診數字回升。以色列周三（9月1日）錄得破紀錄的11187宗確診個案，相當於單日全國0.2%人確診。根據Our Wolrd in Data數據，以色列過去7天平均每100萬人新增1059宗個案，位列全球首位，較美國和英國高1倍。在新學期伊始，未成年患者增加尤其受到關注。以色列衛生部周四公布，周三新增患者中，0歲至11歲孩童約佔三成，12歲至18歲者也佔13%。以色列全國近250萬名幼稚園至中六學生周三開始新學期，逾9成人恢復面授教學，而全國大部分教師尚未接種加強劑。
疫情反彈促使當局府加強催谷補針。抗疫主管官員扎爾卡（Salman Zarka）周日（8月29日）表示，當局已更新完成接種疫苗的定義，要求接種輝瑞-BioNTech疫苗的國民在打第二針的半年內要打第三針，否則會失去進入公共場所和享用堂食等待遇的「綠色通行證」（green pass）資格。