以色列新增確診比例全球最高 政府谷打第三針

新學期開始 未成年確診料升

以色列是全球最早啟動疫苗接種的國家之一，而且已將合資格接種年齡降至12歲，但Delta蔓延令新增確診數字回升。以色列周三（9月1日）錄得破紀錄的11187宗確診個案，相當於單日全國0.2%人確診。根據Our Wolrd in Data數據，以色列過去7天平均每100萬人新增1059宗個案，位列全球首位，較美國和英國高1倍。在新學期伊始，未成年患者增加尤其受到關注。以色列衛生部周四公布，周三新增患者中，0歲至11歲孩童約佔三成，12歲至18歲者也佔13%。以色列全國近250萬名幼稚園至中六學生周三開始新學期，逾9成人恢復面授教學，而全國大部分教師尚未接種加強劑。

疫情反彈促使當局府加強催谷補針。抗疫主管官員扎爾卡（Salman Zarka）周日（8月29日）表示，當局已更新完成接種疫苗的定義，要求接種輝瑞-BioNTech疫苗的國民在打第二針的半年內要打第三針，否則會失去進入公共場所和享用堂食等待遇的「綠色通行證」（green pass）資格。

（以色列時報/華爾街日報）

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