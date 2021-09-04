抗疫不力拖累民望 倡提前大選惹黨內反彈

支持度由就任65%跌至28%新低

菅義偉拜相之初未有如外界揣測趁民望高企提前大選，民望此後持續下滑。

菅義偉在任內設立數碼廳，推動國家和地方行政數碼化轉型，亦定下日本在2050年或之前達到碳中和的目標。惟面對國內疫情反覆，他重複頒布或延長緊急狀態，被指加劇民眾抗疫疲勞，削弱緊急狀態的效果，亦被醫學專家批評做得太少。隨着確診個案不斷增加和疫苗接種率低，反對東奧的呼聲四起，最終東奧在緊急狀態下閉門舉行，雖然算是相安無事落幕，但菅義偉內閣的支持度並未回升。

自民黨近月在多場選舉受挫：4月的3場國會補選都由在野黨勝出；7月東京都議會選舉，自民黨雖重奪最大黨之位，但與聯合執政的公明黨未獲過半議席；8月在菅義偉政治大本營橫濱的市長選舉，菅本人力推的人選也落敗，重挫他在黨內的凝聚力。

在黨內逼宮壓力下，菅義偉最近提出更換包括幹事長二階俊博在內的黨高層職位，考慮9月中解散眾議院，盼以新面貌勝出大選再尋求黨內連任，這罕有動作卻引發黨內強烈不滿。

（NHK/日經新聞/法新社）