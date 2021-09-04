菅義偉棄爭連任自民黨總裁 日大選臨近 河野太郎擬鬥岸田文雄爭相位

自稱抗疫競選難兼顧

菅義偉昨日上午出席自民黨高層臨時會議，宣布不角逐黨總裁選舉。他隨後向傳媒稱，自己原打算參選，但考慮到同時做好抗疫工作和競選活動需要極大精力，始終認為無法兼顧兩者，必須二選其一，為專注防疫工作，決定放棄參選。自民黨是第一大黨，其總裁兼任首相，隨着菅義偉的總裁任期在9月30日結束，他屆時將辭去首相一職。

河野太郎石破茂民調佔優

自民黨將在9月17日發出黨總裁選舉告示，參選人可展開競選活動，再在29日進行投票。隨着菅義偉棄選，下屆總裁人選備受關注。多家傳媒報道，河野太郎昨日已跟所屬派閥「麻生派」的會長、副首相兼財相麻生太郎討論參選。他其後表示，希望先徵詢前輩和同伴意見，若最終決定參選，亦可兼顧他目前主導的疫苗接種工作。石破曾稱對參選的想法是「白紙一張」，他昨日指這點未變，但因應全新的事態發展，他將就應為日本和自民黨做些什麼再跟同伴商量，在適當時機作決定。據《日經新聞》8月底的民調，16%受訪者認為河野最適合擔任下屆自民黨總裁，位列榜首，石破以16%居次，幾乎平手。曾任自民黨政調會長的岸田文雄早前已表態參選，前總務相高市早苗亦稱有意角逐。

菅曾尋求黨高層換血不果

新總裁將帶領自民黨出戰眾議院選舉，《讀賣新聞》估計，就算新總裁10月上旬解散眾議院，考慮到選舉準備工作和10月底有二十國集團（G20）峰會，最有可能要待11月7日或以後才舉行眾議院選舉。眾議院議員任期將在10月21日屆滿，法律規定最遲須於11月28日投票。

菅義偉曾多次稱有意參選，到周四與自民黨幹事長二階俊博會面時仍向對方傳達參選意欲，並談到下周一更換包括二階在內的4位自民黨高層，翌日突然改口，並叫停黨內人事改組。

菅義偉在去年9月的黨總裁選舉高票擊敗岸田和石破，接替因病請辭的安倍晉三出任首相，但一直被批抗疫不力，民望不斷下滑，近日考慮提前解散眾議院和將自民黨高層「換血」更引發黨內反彈，令競逐連任變得困難（見另稿）。

（NHK/朝日新聞/日經新聞）