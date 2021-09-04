菅義偉棄爭連任自民黨總裁 日大選臨近 河野太郎擬鬥岸田文雄爭相位

【明報專訊】民望持續低迷的日本首相菅義偉昨（3日）宣布，以「難以兼顧應對新型冠狀病毒疫情與自民黨總裁選舉」為由，將放棄參加月底的黨總裁選舉，意味他在月底任期屆滿時將辭去首相一職。菅義偉曾多次表態有意爭取連任，昨日突然退選，消息震撼政壇，亦令下屆總裁以至首相人選充滿變數，除了已公開表態出戰的前外相岸田文雄，在民調領先的行政改革擔當相河野太郎和自民黨前幹事長石破茂的動向備受關注，河野據報已表明有意參選，石破則稱會跟同伴再作商量。菅義偉不連任的消息傳出後，日股急升2%收市。
自稱抗疫競選難兼顧
菅義偉昨日上午出席自民黨高層臨時會議，宣布不角逐黨總裁選舉。他隨後向傳媒稱，自己原打算參選，但考慮到同時做好抗疫工作和競選活動需要極大精力，始終認為無法兼顧兩者，必須二選其一，為專注防疫工作，決定放棄參選。自民黨是第一大黨，其總裁兼任首相，隨着菅義偉的總裁任期在9月30日結束，他屆時將辭去首相一職。
河野太郎石破茂民調佔優
自民黨將在9月17日發出黨總裁選舉告示，參選人可展開競選活動，再在29日進行投票。隨着菅義偉棄選，下屆總裁人選備受關注。多家傳媒報道，河野太郎昨日已跟所屬派閥「麻生派」的會長、副首相兼財相麻生太郎討論參選。他其後表示，希望先徵詢前輩和同伴意見，若最終決定參選，亦可兼顧他目前主導的疫苗接種工作。石破曾稱對參選的想法是「白紙一張」，他昨日指這點未變，但因應全新的事態發展，他將就應為日本和自民黨做些什麼再跟同伴商量，在適當時機作決定。據《日經新聞》8月底的民調，16%受訪者認為河野最適合擔任下屆自民黨總裁，位列榜首，石破以16%居次，幾乎平手。曾任自民黨政調會長的岸田文雄早前已表態參選，前總務相高市早苗亦稱有意角逐。
菅曾尋求黨高層換血不果
新總裁將帶領自民黨出戰眾議院選舉，《讀賣新聞》估計，就算新總裁10月上旬解散眾議院，考慮到選舉準備工作和10月底有二十國集團（G20）峰會，最有可能要待11月7日或以後才舉行眾議院選舉。眾議院議員任期將在10月21日屆滿，法律規定最遲須於11月28日投票。
菅義偉曾多次稱有意參選，到周四與自民黨幹事長二階俊博會面時仍向對方傳達參選意欲，並談到下周一更換包括二階在內的4位自民黨高層，翌日突然改口，並叫停黨內人事改組。
菅義偉在去年9月的黨總裁選舉高票擊敗岸田和石破，接替因病請辭的安倍晉三出任首相，但一直被批抗疫不力，民望不斷下滑，近日考慮提前解散眾議院和將自民黨高層「換血」更引發黨內反彈，令競逐連任變得困難（見另稿）。