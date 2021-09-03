疫下復課美童確診增4倍

教師染疫亡 得州5校停面授

從州層面來看兒童確診亦有增加，在亞利桑那州馬里科帕縣（Maricopa），12歲以下確診兒童染疫現佔全縣新冠病例六分之一，6%住院者為兒童；在田納西州，上周18歲以下確診個案佔全州近四成，超過1.4萬宗病例。得州在8月16日至8月22日有約1.4萬名學生確診，較上一學年最多病例的一周多34%。截至8月底，兒童染疫佔全美新冠病例約15%。以往較少兒童及青少年感染新冠病毒，但傳染更強的Delta變種令年輕人也容易染疫，新奧爾良兒童醫院主任醫生克蘭（Mark Kline）說：「這病毒現很容易在人與人之間傳播，迄至8月9日，入院的兒童中，一半未滿2歲。」

在得州中部的康納利獨立校區（Connally Independent School District）自8月中開學以來，一周內有兩名教師因感染新冠肺炎先後病逝，該校區周一通知5所學校的家長，校園會關閉至9月7日作深度清潔和消毒。染疫身亡的兩名教師在康納利（Connally）中學任教，該校自8月18日開學以來，已錄得51宗病例。（CNN/衛報）

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