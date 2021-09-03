颶風餘威掃美東 紐約暴雨8死 地鐵停擺航班取消 兩州進緊急狀態

新澤西同受災 最少5死

紐約市長白思豪周三在Twitter宣布該市進入緊急狀態，稱紐約市正經歷一場「歷史性天氣事件」，全市降雨量創紀錄，洪水氾濫，道路情况危險，全市約5300居民停電。據美國國家氣象局數據，紐約市中央公園在一小時內錄得破紀錄的80毫米雨量。市內大部分地鐵關閉，許多列車服務暫停，數百航班取消。曼哈頓、布魯克林和皇后區多條主要道路因水浸封鎖。從社交網站的影片顯示，洪水湧入多個地鐵站及民居，街道亦變成河流，汽車被淹浸。當局呼籲民眾切勿在水淹街道駕車。暴雨導致紐約最少8人死亡，包括一名兩歲幼童，有報道稱有人因水淹被困地下室。

艾達「颶風尾」帶來驚人雨量，讓美國網球公開賽即使在有屋頂、位於法拉盛的路易斯．岩士唐球場（Louis Armstrong Stadium）舉行，周三仍因漏水而暫停男單次輪賽事，成為美網史上中止比賽最離奇的原因之一。法新社形容該球場最後開始積水，與其說是網球用地，更像是「自由式泳賽場地」。

美網場地漏水停賽

毗鄰紐約的新澤西州最少5人死亡，亦頒布緊急令，在最大城市在紐瓦克（Newark）周三錄得破紀錄的211毫米雨量，另一城市帕塞爾克（Passaic），一名70多歲老翁因水淹喪命，由於老翁乘坐的汽車被洪水淹沒，消防員一度無法靠近抬走屍體。該州周三亦出現龍捲風，摧毁最少9間房屋，緊急部門派人到場搜救。

「艾達」預計繼續向北移，周四為新英格蘭地區（New England）帶來大雨。「艾達」本周初吹襲南部，導致路易斯安那州數十萬戶停電，最大城市新奧爾良周二起實施宵禁。總統拜登周五會到路易斯安那州視察災情，艾達在當地造成100多萬人斷電。

（BBC/CNN/法新社）