美軍不排除聯塔利班抗ISIS-K

有逾12.3萬人在8月30日結束的撤離行動中離開阿富汗，米利和奧斯汀在周三記者會上讚揚在阿富汗服役及參與撤離任務的美軍。美國估計仍有100至200名美國人在阿富汗。兩人被問及有否跟塔利班協調讓撤離人士到機場時，奧斯汀說：「我們與塔利班在非常有限的議題上合作，就是盡可能讓最多的人離開。」

參謀長聯席會議主席：塔利班「殘忍組織」

米利則被問到未來是否可能與塔利班合作打擊ISIS-K，他指不排除這個可能，但他說：「我們不知塔利班將來會怎麼樣，但據我個人經驗，我可告訴你他們以往是殘酷無情的組織，他們究竟有沒有改變，仍須觀察。」

防長奧斯汀則指不會就未來合作有任何預測。他下周將訪問中東地區，估計與盟友商討阿富汗局勢發展。

上周四（8月26日）喀布爾機場閘口在有預警下仍發生ISIS-K自殺式炸彈襲擊，約170人死亡，包括13名美軍。美國有線新聞網絡（CNN）昨指白宮將審視今次「混亂且致命」的撤離行動，但據曾跟跟總統拜登開會的官員稱，暫未有討論問責解職或革職事宜，亦會繼續支持國安顧問蘇利文完成工作。

（BBC/衛報/CNN）