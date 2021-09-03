塔利班新政府成形 高層排除女性前官員

與「包容政府」承諾存矛盾

路透社表示塔利班領導層或於周四（2日）公布內閣名單，但有法新社引述兩個塔利班消息稱他們會在周五（3日）下午的禱告結束後公布。上月有塔利班高級成員稱，組織最高領袖阿洪扎達預料將掌握管治委員會的最高權力，在他之下會有一名總統。阿洪扎達現有3名副手，包括塔利班創辦人奧馬爾之子雅各布、塔利班分支「哈卡尼網絡」領袖哈卡尼和塔利班2號人物巴拉達爾。

塔利班成員穆塔基（Ahmadullah Muttaqi）較早時在社交網站稱，已準備在總統府舉行儀式，私營廣播公司Tolo亦稱塔利班即將公布新政府成立。外國多次呼籲塔利班尊重女權，後者聲稱會組建包容政府，及在伊斯蘭教法框架下允許女性工作和學習。然而斯塔尼克扎伊稱女性可繼續工作，但在未來任何政府的內閣或其他高層職位可能不會有女性擔任。

法新社報道，周四在西部城市赫拉特（Herat）約50名女性就工作權利及新政府缺乏女性參與而抗議，有參與的女性稱接受教育、工作和人身安全是她們的權利；示威組織者稱希望塔利班的新政府內閣會有女性。英國保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）聯絡到一名阿富汗女議員，後者自塔利班奪取控制權後，已三度轉移藏身位置；加尼稱對方表示塔利班若找到她就會把她殺死。有社運人士稱67名阿富汗女議員之中有逾半因被拒或未能趕上外國的撤離行動而滯留國內。

女主播被迫戴頭巾 女記者銳減

已逃到卡塔爾的阿富汗新聞頻道Tolo News前女主播阿爾加恩德（Beheshta Arghand，圖）向法新社表示在阿富汗的女性境况相當惡劣，呼籲國際社會支援。她亦向路透社稱在她訪問塔利班成員一星期後，塔利班向其僱主指示所有女性要戴頭巾，後來又禁止其他電視台有女主播。塔利班曾表示會確保新聞自由、女記者可繼續採訪。不過無國界記者（RSF）周二指，現時當地的女記者不足100人，呼籲塔利班立即保證該國女記者的人身安全和自由。

在籌組政府外，塔利班亦尋求恢復基建運作。《華爾街日報》引述消息指，卡塔爾應塔利班要求在周三派出技術小組到喀布爾，討論恢復喀布爾機場運作的問題。繼美軍周一晚撤離喀布爾機場，塔利班接管機場後鳴槍慶祝，周三亦在根據地坎大哈舉行「閱兵儀式」。塔利班成員展示在重奪阿富汗領土期間時奪取的裝備，駕駛插有塔利班旗幟的美軍所用的多用途軍車，甚至駕駛黑鷹直升機在當地上空飛行。

（BBC/路透社/法新社）