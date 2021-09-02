日媒：真子公主年底嫁 破傳統不辦婚禮

《朝日新聞》報道，這將是日本二戰後訂定現行皇室結婚程序以來，首度有皇室成員結婚不辦儀式。相關人士說，這是因為考慮到外界對真子的婚事評價兩極，以及顧及新冠疫情。29歲的小室與同齡的真子2017年9月宣布訂婚後，被雜誌陸續爆料小室的母親和母親前未婚夫之間有金錢糾紛，掌管皇室事務的宮內廳2018年宣布兩人婚期延後，至今連訂婚儀式都尚未舉辦。

日本放送協會（NHK）和共同社報道，小室今年5月從美國紐約州的福坦莫大學（Fordham University）法學院畢業，7月參加紐約州司法考試，預定12月放榜，之後將在紐約的律師事務所工作，真子與小室規劃於今年內結婚後，將隨夫赴美定居。兩人預計將不會舉行任何皇室儀式。

婚後擬隨夫赴美

日本法律規定，真子婚後將脫離皇籍。她最多可獲得1.5億日圓（約1075萬港元）補助金，以維持前皇室成員品位。由於補助金來自國庫，加上小室母親債務糾紛受外界批評，有人認為這等於用人民血汗錢幫其還債，因此真子有意不領這筆錢。

（中央社/共同社）