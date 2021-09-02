印度不明病症 10天53死 發燒頭痛惡心 死者包括45童

印度傳媒NDTV周三（1日）報道，在菲羅扎巴德（Firozabad）醫院有多名兒童發燒，其中1名6歲男童發燒3天後被送入醫院，醫生指示他們送男童到阿格拉（Agra），但他在抵達阿格拉前10分鐘不幸離世；該醫院另一名陪伴留院兒子的父親稱，他的一對子女6天前發燒，女兒3天前離世。菲羅扎巴德有衛生官員說，兒童病人在醫院死亡的速度很快。當地的公私營學校的1至8年級（小學到中二）班級被下令要暫時停課至下周一（6日）。

血小板量跌 疑涉登革熱

英國廣播公司（BBC）報道，除了菲羅扎巴德，其他出現神秘病症的城鎮如摩托拉（Mathura）、邁恩布里（Mainpuri）和伊塔（Etah）的醫生相信病人的死亡主因是登革熱。醫生指很多病人體內的血小板數量下跌，而這是出現嚴重登革熱的症狀，但暫時未知登革熱是否造成這次多人死亡的唯一原因。

登革熱透過帶有登革熱病毒的雌性埃及伊蚊（Aedes aegypti）傳播，為一種熱帶疾病，並在逾百個國家流行，但約七成病例來自亞洲地區。登革熱病毒有4種，兒童第2次感染登革熱時的死亡率較成年人高5倍。北方邦有逾2億人口，衛生水平一向較差，兒童營養不良率亦高，而當地每隔一年的季風雨後常有類似的「神秘發燒」病例報告。

（BBC/NDTV）