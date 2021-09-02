颶風重創 路易斯安那局部恐整月斷水電

新奧爾良宵禁 打擊搶掠

能源公司恩特吉（Entergy）周二發聲明，指受災最嚴重地區的民眾或面臨停電數周，部分地方官員警告斷電或長達一個月。美國國家氣象局指路易斯安那州和密西西比州大部分地方的酷熱指數（heat index，綜合空氣溫度和相對濕度以展示體感溫度）達到35℃，坎特雷爾稱理解到天氣炎熱，但恩特吉未能提供何時恢復供電的時間表。路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，由於很多基建設施都不能運作，呼籲已撤離的民眾不要回家。

130萬人風後48小時仍缺電

美國停電追蹤網站Power Outage指，截至周二（8月31日）約130萬人在颶風登陸後48小時仍然缺電，大部分受影響者位於路易斯安那州。聯邦緊急事務管理署（FEMA）署長克里斯韋爾（Deanne Criswell）稱，由於樹木倒塌阻塞路面，官員未能全面評估災情。

另外，新奧爾良市長坎特雷爾（LaToya Cantrell）周二宣布，當晚起每晚8時至翌晨6時實施宵禁，結束日期未定。她稱該市正解決災後搶掠問題，而警察局長稱有需要宵禁以確保晚上街道安全。新奧爾良官員亦不排除會下達災後疏散令，但目前他們的工作集中於為民眾提供糧水等物資。

（紐約時報/路透社）