拜登曾致電原總統 促打仗變陣改外界「觀感」

通話持續約14分鐘，其間拜登稱若加尼可公布控制阿富汗局勢的計劃，美國將繼續提供緊密的空中支援。拜登建議加尼就未來戰略爭取有權勢的阿富汗人贊同，然後讓時任代理防長穆罕默迪（Bismillah Khan Mohammadi）統籌，又稱加尼「顯然擁有最好的軍隊」，人數和裝備都超越塔利班，「你有30萬裝備精良的部隊，對方則只有7萬至8萬」。

在通話大部分時間，拜登聚焦阿富汗政府的「觀感」問題，稱世界各地和阿富汗部分地區認為政府軍對抗塔利班的進展不順利，政府有需要展現不同的畫面，又稱若阿富汗著名政客能共同召開記者會表態支持新戰略，將有助改變外界對局勢的觀感。當時正值阿富汗表明改變戰略，集中兵力保衛主要城市而非鄉郊。

報道稱，拜登向加尼稱兩國將繼續在外交、政治和經濟上奮鬥，確保阿富汗政府不僅能夠生存，而且得以持續並發展，他似乎沒料到阿富汗政府會在23天後倒台。

（路透社）

（阿富汗變天）