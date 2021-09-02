「新阿富汗」三大挑戰：財竭內鬥糧食危機

民心不穩 醫生公務員等專才流失

阿富汗長期依賴外國援助，去年的國內生產總值（GDP）逾四成是援助資金。各國將如何看待塔利班政權仍是未知之數，國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行已暫停對阿富汗的援助，美國亦凍結前阿富汗政府的儲備。塔利班發言人周二（8月31日）再邀請各國到阿富汗投資，強調阿富汗前境「穩定和安全」。

塔利班同時要面對潘傑希爾省（Panjshir）等地的反抗勢力。有塔利班官員曾稱，正嘗試與潘傑希爾省的反抗勢力和談，但周二仍有報道指雙方在當地爆發衝突。塔利班還要應對「伊斯蘭國」等敵對極端組織的威脅。爭取民眾信任亦是一大難關，許多阿富汗人對國家前景感到不安，仍希望離國，連日來就已有不少醫生和公務員等專才逃出阿富汗，人才流失勢對塔利班治理國家造成衝擊。

乾旱失收 1400萬人恐捱餓

世界糧食計劃署上月底指出，阿富汗有1400萬人正面對飢餓，相當於三分之一人口，200萬名營養不良的兒童急需治療。持續的戰事令許多農民無法耕種，目前北部和西部又面對嚴重乾旱，是3年來第二次，勢打擊今年收成。由於許多國營部門職員缺勤，電力等基本服務的供應亦受影響，新型冠狀病毒疫情恐再加劇戰後的人道和經濟危機。

塔利班領袖承諾數天內重啟喀布爾機場，盼對外展示他們可讓國家重新運作，亦有助帶來阿富汗急需的人道救援物資，但機場建築、設備和留在當地的飛機廣泛受損，塔利班能否重開機場成疑，他們正與卡塔爾和土耳其商討協助恢復民航航班營運。

（紐約時報/衛報/法新社）

（阿富汗變天）