霍士：塔利班逐家清算助西方者 美清單成幫兇

《華盛頓郵報》報道，29歲的邁克持有美國綠卡，曾是美軍的傳譯員，之後在美國首都華盛頓當Uber司機，早前回國打算協助家人逃亡，但他們之前在喀布爾機場等候乘機離開不果，現身處喀布爾外一家酒店。有協助他們離開的美國前軍官表示，由於目前局勢凶險，他們正考慮要邁克毁掉其綠卡，並將其電話的所有通話紀錄和通訊錄都刪除，雖然這有助他萬一被抓時避免被殺，但同時會令他們更難離開阿富汗。

曾救拜登 傳譯員向傳媒發求救

《華爾街日報》報道，美國總統拜登13年前任參議員時與另外兩名參議員，到訪阿富汗期間所乘的直升機因暴風雪急降一處偏遠山谷，阿富汗傳譯員穆罕默德（Mohammed）曾協助拯救他們，一直被美軍視作好伙伴，之後甚至會派槍給他以備不時之需。他近日與家人到機場打算一碰運氣，雖然駐守美軍容許他進入機場，但表明其家人不許跟隨，他也因此決定暫時放棄離國，目前與家人留在住所不敢外出，49歲的穆罕默德透過傳媒說：「你好，總統先生。救救我和我的家人。不要忘記留在這裏的我。」

美國官方未有公布像邁克和穆罕默德這類想離國的阿富汗人有多少，但傳媒估計數以萬計。霍士新聞引述美國政府消息人士報道，塔利班在美軍撤走後開始全面控制喀布爾，並逐家逐戶搜捕為西方工作的當地人。一名美軍工作的前翻譯員上周三向霍士新聞稱，塔利班在遠離喀布爾傳媒鎂光燈的省份開始公開處決為美國工作的阿富汗人。

另外，英國政府發言人周二表示，英國正和塔利班直接對談，討論確保英國公民與替英國人工作的阿富汗人離開的安全通道事宜；內政部又宣布，所有曾為英國政府或當地英軍工作的阿富汗人，都可以永久移居英國。

（華盛頓郵報/華爾街日報/霍士新聞/BBC）

（阿富汗變天）