拜登「終戰演說」：不軍事重塑他國 稱轉向應對中俄威脅 抽身阿富汗泥淖

指中俄欲美「再深陷阿富汗10年」

拜登稱為撤軍決定負全責，他在演說開首形容美軍從阿富汗撤走超過12萬人的行動「非凡成功」，沒有國家曾經做到，但他承認沒預計到阿富汗軍隊會迅速潰敗，並歸咎前總統特朗普與塔利班去年達成協議，答允美軍在5月1日前撤走，但沒有要求塔利班與阿富汗政府制定合作管治的安排，且協議中還授權釋放5000名囚犯，包括部分塔利班高級指揮官，他們就是剛奪取政權的人。拜登稱，到他上任時，塔利班正處於自2001年以來最強，控制或爭奪阿富汗近半領土，「因此，我們只剩下一個簡單決定，要麼履行上屆政府的承諾離開阿富汗，要麼我們不離開，再投入萬計部隊重返戰爭。真正的選擇是離開還是令局勢升級，我不會延長這場永無止境的戰爭，也不會延長無盡的撤離。」

美軍最後兩周倉卒及混亂的撤離畫面，令人質疑美國是否應更早開展撤離行動，且能以更有序方式進行，拜登不同意，認為無論是6月或7月開始撤離，想離開的人仍會湧往機場。他認為沒有任何結束戰爭的撤離，可不在面對複雜、挑戰和威脅下進行。他強調，九成想離開阿富汗的美國人都已離開，只剩下100至200名想離開的美國人，華府仍然會致力撤走他們。他又稱，之前已十多次警告國民要離開。

美民調：54%認為撤走正確

拜登警告，世界正在變化，美國正面對來自中國的激烈競爭與俄羅斯的多重挑戰，還有網絡攻擊和核擴散問題，美國可以同時做到一邊打擊恐怖主義，一邊面對現在及持續未來的新威脅，「在這場競爭中，中國或俄羅斯最想看到的是美國再深陷阿富汗多10年」。拜登稱，美軍撤出阿富汗不單只是結束一場戰爭，也是翻開美國外交政策新一頁，美國必須從錯誤中學習，包括要「設定明確和可達的目標」以及「清晰集中在美國根本國家安全利益」上，「這次決定不止是關乎阿富汗，那是終結以軍事行動重塑其他國家的時代」，他認為應擺脫國家建設的思維及不再作類似阿富汗的大規模軍隊部署，有助美國更強大和安全。對於部分共和黨人認為應保留小部分美軍在阿富汗，拜登指出若允許美國繼續陷入這場20年的戰爭中，代價將更大。

《紐約時報》指出，拜登演說論點核心，是押注美國人及歷史學家將重點放在他撤軍的決定，而非撤軍過程上。美國皮尤研究中心周二公布的民調就顯示，54%美國成年人認為美軍撤走是正確決定，但只有四分之一認為拜登政府在處理阿富汗局勢上的表現出色或好，多達42%人認為表現差。

CNN：美軍塔利班「秘閘」助美公民

另外，拜登政府一直強調與塔利班在撤軍和撤走民眾上保持合作。美國有線新聞網絡（CNN）周三（1日）引述兩名國防部官員報道，美軍曾與塔利班達成秘密安排，由塔利班成員護送美國公民到喀布爾機場。官員透露，美軍特別行動部隊在喀布爾機場設了一道「秘密閘口」，並建立聯絡中心為當地美國公民提供撤離指引。官員稱，美軍通知美國公民於喀布爾機場附近一個地點集合，塔利班會在現場檢查他們的證件，然後護送他們走一小段路前往美軍控制的閘口，讓他們避開機場外圍大堆尋求離境的阿富汗人。一名美國官員稱，塔利班的護送任務一天數次，「它奏效了，效果很好」。報道稱，這些安排很敏感，美國擔心塔利班對任何宣傳行為的反應，以及來自伊斯蘭國分支ISIS-K的襲擊威脅，因此直到現在才披露。

（紐約時報/衛報/CNN）

（阿富汗變天）