牽動「帶路」佈局 內地學者：可試探投資

商務部原副部長魏建國上月17日、即塔利班攻陷喀布爾的兩天後公開宣稱「中國企業此時進入阿富汗市場，正是合作共贏的最好時機」，惹來不少爭議。但曾任中國國防部中央軍委國際軍事合作辦公室安全合作中心主任的周波不久投書《紐約時報》，直言美國撤出後北京能為喀布爾提供其最需要的政治中立和經濟投資，阿富汗有「中國最為看重的東西」：基礎設施和工業建設的機會，以及獲得價值1萬億美元（約7.8萬億港元）的未開發礦藏機會，包括鋰、鐵、銅和鈷等關鍵工業金屬。

人民大學外交學者王義桅同意，阿富汗的礦產資源對中方半導體或數字經濟是「非常重要的戰略資源補充」，但中方在投資方面應「首先不要着急」，要看塔利班能否安撫各方勢力，會否有法制安全的投資保障，僅是承諾不夠。但王向本報稱，中方也不能等到法律健全了再去，需要適當地以私企等做一些試探，「趁現在它更加需要中國的時候，簽訂一些協議是可以嘗試的」。

巴塔分支7月襲中方人員 疑在阿富汗策劃

塔利班能否制約阿富汗境內極端武裝分子，仍是中方一大着眼點。除了前文提到的東伊運，阿富汗境內存在對華更敵視的巴基斯坦塔利班運動（下稱「巴塔」）分子，恐危及一帶一路重點的中巴經濟走廊。巴基斯坦過去兩個月發生兩宗涉及中方人員的恐襲，其中7月導致9名中方工程人員喪生的汽車炸彈襲擊，巴方指該案是在阿富汗策劃，由巴塔分支施襲，施襲者受訓地和所用車輪走私來源地都是阿富汗，部分在逃疑犯現藏身阿富汗境內。

「中國本來就知道（阿富汗可能被巴塔當成戰略後方）」。台灣中亞學會秘書長侍建宇對此不意外，他向本報稱，巴塔以外巴國內還有「俾路支解放軍」從事類似事情。

包潤石：華不需主導地區 只需確保開放通行

曾任美國南亞及中亞事務助理國務卿的包潤石（Richard Boucher）向本報稱，隨着美國撤出，中國在阿富汗的利害關係迅速增加——中巴經濟走廊如要成功，中國需要和平的阿富汗；如要避免出現（在南亞或中亞攻擊中方目標的）恐怖分子的避風港，中國需要穩定的阿富汗。但他認為，中國不需要主導這地區，只需要確保開放通行（open access）。