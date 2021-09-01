「不許境內策劃對外恐襲」 反恐宣言未釋北京憂慮 塔利班履諾成疑 中國福禍難料

【明報專訊】塔利班重奪阿富汗政權，為地區局勢泛起陣陣漣漪，跟阿富汗邊界線只有92.45公里的中國，也難以置身事外。塔利班曾表態不會容許境外武裝勢力以阿富汗為據點策劃對外襲擊，但未能打消區內外國家對阿富汗可能重新淪為恐怖分子避風港的憂慮。塔利班一再強調視中國為「朋友」，呼籲中方投資阿富汗，北京敦促塔利班遏制包括「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（ETIM，簡稱東伊運）在內的恐怖組織。接受本報訪問的內地學者相信，塔利班跟20年前已有不同，不會輕易冒險違諾，但內地以外的學者則質疑塔利班承諾的可信度。
塔利班7月由二號人物巴拉達爾率領代表團往北京會見中國外長王毅前，發言人沙欣接受《南華早報》訪問，聲言中方會是「朋友」，盼獲投資阿富汗重建，承諾保證中方人員安全。他又強調不會再容許外國人利用阿富汗作基地，向包括中國在內的其他國家發動攻擊。
中方表態側重反恐訴求：王毅會見巴拉達爾時敦促塔利班跟東伊運等恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊；國家主席習近平上月底跟俄羅斯總統普京通電話時稱，鼓勵阿富汗各派協商構建包容的政治架構，「與各類恐怖組織徹底切割」；王毅周日跟美國國務卿布林肯通電話，批評美國和北約倉卒撤軍「很可能給各類踞阿恐怖組織捲土重來提供可乘之機」。上述表態反映阿富汗變天對中國是福是禍仍是未知之數，關鍵還看塔利班拒絕外來恐怖組織活動的對華承諾能否兌現。中外專家對此眾說紛紜，內地專家傾向較正面觀望，非內地學者則較看淡。
內地學者：華可借經濟基建制約
「塔利班的承諾要歡迎，有承諾比沒承諾要好。」中國人民大學外交學系教授王義桅向本報稱，塔利班的承諾是因為其建國需要國際社會承認，以及諸如經濟發展、基建、穩定局勢和民族和解等都需要中國的配合和支持，「中方可以利用這些訴求，做出一些限制和制約」。他稱塔利班如背信棄義，將受孤立更難立足，「我覺得它不會輕易冒這樣的風險」。
前解放軍總參謀部上校、反恐專家岳剛向本報稱，塔利班在多哈設置「面向世界的瞭望哨」，又向國際社會表達融入之心，反映它已銘記上次下台教訓，不與鄰國交惡。他形容這是塔利班「付出沉重代價得出的正確結論，是符合自身最大利益的明智之策，具備真實可信的基礎」。他又以新疆近3年無恐襲為例，稱只要中國在反恐上繼續「辦好自己的事」，「任何外部因素都難以撼動中國穩定之局面」。
內部派系多 台學者：塔利班承諾意義不大
內地以外的專家沒那麼樂觀。長年研究新疆和中亞問題的台灣中亞學會秘書長侍建宇向本報稱，相信只要塔利班取得政權而未陷內戰，北京就會承認其政權，但對之後如何與之來往仍持觀望態度。
侍建宇解釋，塔利班內部有多個派系，境內亦有不同勢力，有如「一個個小軍閥」，因此質疑塔利班的承諾意義不大，「因為塔利班根本管不到這些人要做什麼，頂多就是給一點壓力，但沒辦法（要他們）完全聽從塔利班政權，除非塔利班能更穩定其執政能力」。他又以塔利班一邊談判時宣稱和平解決問題，一邊不斷軍事擴張以至拿下喀布爾為例，對外交能否提供誘因改變塔利班或令其信守承諾有所懷疑。
印度傳媒：東伊運憂被出賣 或轉投ISIS-K
塔利班迄今拒認阿富汗境內有外國武裝分子，但聯合國6月報告估計當地有8000至1萬名外國武裝分子，包括數百名東伊運成員，後者主要活躍於接壤新疆的巴達赫尚省。《印度斯坦時報》前日更稱，阿富汗和土耳其的情報報告顯示，東伊運擔心被塔利班對付甚至交給中方，打算轉為效忠跟塔利班因理念分歧而有積怨的「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K），即上周四（8月26日）造成13名美軍人員喪生的喀布爾機場恐襲之認責組織，但暫未見其他主流西方傳媒呼應這說法。
華盛頓智庫德國馬歇爾基金會學者馬安洲（Andrew Small）上月向《德國之聲》指出，塔利班廿年前掌權時曾有類似承諾，隨即限制阿富汗境內維吾爾武裝人員的規模，允許其存在但要求他們加入其他中亞武裝力量而非自立門戶，這次可能類似，相信北京對此會有擔憂。他認為，中方清楚自己的願望不可能全被滿足。