「不許境內策劃對外恐襲」 反恐宣言未釋北京憂慮 塔利班履諾成疑 中國福禍難料

塔利班7月由二號人物巴拉達爾率領代表團往北京會見中國外長王毅前，發言人沙欣接受《南華早報》訪問，聲言中方會是「朋友」，盼獲投資阿富汗重建，承諾保證中方人員安全。他又強調不會再容許外國人利用阿富汗作基地，向包括中國在內的其他國家發動攻擊。

中方表態側重反恐訴求：王毅會見巴拉達爾時敦促塔利班跟東伊運等恐怖組織徹底劃清界限，予以堅決有效打擊；國家主席習近平上月底跟俄羅斯總統普京通電話時稱，鼓勵阿富汗各派協商構建包容的政治架構，「與各類恐怖組織徹底切割」；王毅周日跟美國國務卿布林肯通電話，批評美國和北約倉卒撤軍「很可能給各類踞阿恐怖組織捲土重來提供可乘之機」。上述表態反映阿富汗變天對中國是福是禍仍是未知之數，關鍵還看塔利班拒絕外來恐怖組織活動的對華承諾能否兌現。中外專家對此眾說紛紜，內地專家傾向較正面觀望，非內地學者則較看淡。

內地學者：華可借經濟基建制約

「塔利班的承諾要歡迎，有承諾比沒承諾要好。」中國人民大學外交學系教授王義桅向本報稱，塔利班的承諾是因為其建國需要國際社會承認，以及諸如經濟發展、基建、穩定局勢和民族和解等都需要中國的配合和支持，「中方可以利用這些訴求，做出一些限制和制約」。他稱塔利班如背信棄義，將受孤立更難立足，「我覺得它不會輕易冒這樣的風險」。

前解放軍總參謀部上校、反恐專家岳剛向本報稱，塔利班在多哈設置「面向世界的瞭望哨」，又向國際社會表達融入之心，反映它已銘記上次下台教訓，不與鄰國交惡。他形容這是塔利班「付出沉重代價得出的正確結論，是符合自身最大利益的明智之策，具備真實可信的基礎」。他又以新疆近3年無恐襲為例，稱只要中國在反恐上繼續「辦好自己的事」，「任何外部因素都難以撼動中國穩定之局面」。

內部派系多 台學者：塔利班承諾意義不大

內地以外的專家沒那麼樂觀。長年研究新疆和中亞問題的台灣中亞學會秘書長侍建宇向本報稱，相信只要塔利班取得政權而未陷內戰，北京就會承認其政權，但對之後如何與之來往仍持觀望態度。

侍建宇解釋，塔利班內部有多個派系，境內亦有不同勢力，有如「一個個小軍閥」，因此質疑塔利班的承諾意義不大，「因為塔利班根本管不到這些人要做什麼，頂多就是給一點壓力，但沒辦法（要他們）完全聽從塔利班政權，除非塔利班能更穩定其執政能力」。他又以塔利班一邊談判時宣稱和平解決問題，一邊不斷軍事擴張以至拿下喀布爾為例，對外交能否提供誘因改變塔利班或令其信守承諾有所懷疑。

印度傳媒：東伊運憂被出賣 或轉投ISIS-K

塔利班迄今拒認阿富汗境內有外國武裝分子，但聯合國6月報告估計當地有8000至1萬名外國武裝分子，包括數百名東伊運成員，後者主要活躍於接壤新疆的巴達赫尚省。《印度斯坦時報》前日更稱，阿富汗和土耳其的情報報告顯示，東伊運擔心被塔利班對付甚至交給中方，打算轉為效忠跟塔利班因理念分歧而有積怨的「伊斯蘭國」分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K），即上周四（8月26日）造成13名美軍人員喪生的喀布爾機場恐襲之認責組織，但暫未見其他主流西方傳媒呼應這說法。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會學者馬安洲（Andrew Small）上月向《德國之聲》指出，塔利班廿年前掌權時曾有類似承諾，隨即限制阿富汗境內維吾爾武裝人員的規模，允許其存在但要求他們加入其他中亞武裝力量而非自立門戶，這次可能類似，相信北京對此會有擔憂。他認為，中方清楚自己的願望不可能全被滿足。

【塔利班復辟系列之四】

明報記者：周宏量、鄭海龍、陳籽穎