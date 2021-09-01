阿爾及利亞終停售 全球淘汰含鉛汽油

每年避免120萬人早死 省19億元

汽油商在1920年代初開始在汽油內加入鉛，以提升引擎表現，但多年來科學界和醫學界都指含鉛汽油污染空氣、土壤和食水，引致心臟病、癌症、中風，也被指影響兒童腦部發育，導致智商下降。1924年美國能源業巨擘標準石油公司（Standard Oil）一座煉油廠發生中毒事件，數十名工人出現痙攣後送醫，其中5人不治，引發外界對含鉛汽油的疑慮。然而直至1970年代，全球販售的汽油仍幾乎全都含鉛。大部分發達國在1980年代開始陸續停用含鉛汽油，但到UNEP於2002年開始推動禁絕含鉛汽油時，仍有86個國家使用，大多數是低收入國家。

UNEP周一表示，全球唯一仍使用含鉛汽油的國家阿爾及利亞已於上月停止銷售含鉛汽油，象徵為潔淨空氣奮戰的劃時代勝利。UNEP署長安德森（Inger Andersen）說：「成功落實含鉛汽油禁令，是對全球健康和我們環境的重大里程碑。」

UNEP的聲明稱，全球停用含鉛汽油，將避免每年120萬人早死，兒童智力會獲提升，全球經濟每年可節省2.4萬億美元，主要是因為這對人類健康改善有幫助，有利降低醫療開支。聯合國秘書長古特雷斯稱，這是「國際合作的成功故事」。綠色和平形容含鉛汽油是20世紀最污染地球的能源之一，對「有毒時代」終結感到高興。

（法新社/衛報/BBC/中央社）