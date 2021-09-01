專家籲借鏡越南古巴有序離境

耗時籌備 主導權在塔利班

七大工業國集團（G7）上周召開緊急會議，各領袖促塔利班保證在8月31日後繼續為想要離國的人提供安全通道。澳洲新南威爾士大學國際難民法中心的高級研究員希金斯（Claire Higgins）周日（8月29日）在評論網站 The Conversation 撰文，稱根據國際難民倡導者說法，安全通道可能包括「有序離境」計劃，就像過去安排越南、古巴和許多其他國家難民的情况一樣。一般而言，面臨迫害或其他嚴重風險的人士必須首先逃出國，然後才能試圖根據難民法及人權法獲得保護。「有序離境」則容許申請人仍在其本國時，就開展涉及有關移民、醫療和安全等檢查。申請期間，這些潛在難民可能會先被轉送到中轉國。

然而，若要讓潛在難民安全有序離境，可能需時談判、組織及運作。另一個主要障礙是需要原籍國的允許才能成事。以古巴和越南為例，指1965年不少古巴人在領導人卡斯特羅「鼓勵」下乘船出走，逃到美國佛羅里達州，其後美國通過瑞士政府與卡斯特羅政府達成協議，允許空運大量古巴人到美國，主要涉及那些在美國有近親的古巴人，約30萬名古巴人最終被撤走。到1979 年，即越戰結束後4年，聯合國難民署和越南政府簽署協議，30多個國家參與有序撤離越南的計劃。當時西方與越南政府交換名單，以確保越南人獲出境許可，並在1979 至1990年代中期共撤走了65 萬名越南人。

儘管全球近百國周日發聲明，稱塔利班已承諾允許所有外國國民和持其他國家旅行證件的阿富汗人安全離開阿富汗，惟塔利班在這方面態度仍謹慎，塔利班警告美國停止鼓勵有技能的阿富汗人離境。

（The Conversation）

（阿富汗變天）