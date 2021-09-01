不安中生活繼續 民眾盼真正和平

8月31日淩晨1時左右，阿富汗首都喀布爾傳來一陣密集的槍聲。「阿富汗塔利班武裝人員朝天鳴槍把我吵醒了，我這才知道美軍撤離了，塔利班在慶祝。」貨幣兌換商納吉布拉憶述昨日情况。然而，對眼下阿富汗局勢和自己生活的憂慮，令納吉布拉再也無法入睡。他說﹕「由於最近局勢不穩，阿富汗尼兌美元的匯率波動很大，我損失很大。」他亦為食品和石油天然氣價格飛漲感到頭痛。

促塔利班守諾 盼槍聲不再

和許多人一樣，38歲的家庭主婦魯婭·塞迪奇亦表達了對國家持久和平的希望。她說：「我希望慶祝美軍撤離的槍聲是阿富汗最後的槍聲。美軍已經離開了阿富汗，阿富汗沒有理由再打仗了，我希望國家能迎來真正的和平。」

喀布爾街頭商販亞爾·穆罕默德則昨對新華社記者說：「美國人撤離後，一切如常，喀布爾主要的商業中心正常開放，市中心出現了交通堵塞。」然而，大部分政府機構依然大門緊閉。除了辦事不方便外，最讓民眾頭疼的是只有少數銀行開門營業，而且塔利班規定，每人每周只能從自己的銀行帳戶提取200美元。這幾天，每個營業的銀行門口都排起了長隊。他說﹕「我希望塔利班能夠盡快組建新政府，兌現他們的承諾，建立一個廣泛的包容性政府，結束阿富汗的不確定性。」

樂見美軍離去 告別混亂

42歲的喀布爾市民霍賈·瓦希德則樂見美軍離去，他說：「美國駐軍20年後撤離，在我們國家留下的只有混亂。」

（新華社）

（阿富汗變天）