美「最漫長戰爭」 暗夜黯然離場 塔利班接管機場祝捷 喀布爾有人開槍放煙花

半夜撤離 較原計劃提早一天

當最後一架C-17軍機離開阿富汗領空後不久，美國中央司令部司令麥肯齊（Kenneth McKenzie）在記者會上宣布美國完成從阿富汗撤軍，20年任務結束，但他說：「這次撤離發生了很多讓人心碎的事。我們未能撤走所有想離開的人。」美軍過去數周的撤離行動，共撤走逾12萬人，但他估計仍有數百美國公民及萬計多年來協助美國及盟友的阿富汗人因無法抵達機場而滯留。周一深夜離開阿富汗的最後5架飛機只接載最後800多名美兵及一些「敏感設備」。麥肯齊稱，其他沒帶走的設備已被「非軍事化」處理，包括70輛防雷車、27輛悍馬車及73架飛機，全部已報廢。

美軍完成撤離後數小時，布林肯發表講話，稱「新篇章已開啟」，「軍事任務結束，新的外交工作開始」，美國會將駐阿富汗的外交存在轉至卡塔爾首都多哈運作。布林肯稱，塔利班政權若想獲得任何合法性和支持，必須履行其承諾和責任，包括合作反恐、在國內不作任何報復、保護所有阿富汗人包括婦女的權利，以及成立包容性的政府等。

美國總統拜登周一發表簡短聲明，感謝過去17天參與撤離行動的人，並強調結束最後軍事任務的決定，是由「各參謀長及當地所有指揮官一致建議」，他於美國時間周二下午發表全國演說。

塔利班支持者歡慶「打敗超級大國」

當美軍一撤走，喀布爾隨即傳出慶祝的槍聲和有人放煙花慶祝，塔利班也立即奪回喀布爾機場，發言人穆賈希德在Twitter稱，阿富汗已獲得完全獨立。他周二與一眾高層在喀布爾機場跑道亦說：「恭喜阿富汗人，這是屬於我們所有人的勝利。」他又說，塔利班的勝利是給其他入侵者一個教訓，但強調希望與美國及全球建立良好外交關係。法新社報道，塔利班原本在機場外設置多個檢查站，到周二只餘下一個，在場塔利班戰士不時與民眾和駕駛者握手。

在塔利班根據地坎大哈，數千支持者周二湧到街上慶祝美軍撤出阿富汗。法新社記者在坎大哈亦看到不少塔利班支持者上街慶祝，他們駕車在市內行駛，並高叫：「我們打敗超級大國。阿富汗是超級大國的墳場」。

俄總統特使籲美解凍阿國資產

國際方面，聯合國安理會周一通過決議案，要求塔利班遵守承諾讓人民自由離境、允許人道主義救援及防止極端分子發動襲擊。該決議案獲13個國家支持，但中國和俄羅斯投棄權票。俄羅斯駐聯合國大使表示，投棄權票是因為決議案沒有包括打擊「伊斯蘭國」及「烏茲別克伊斯蘭運動」。中國常駐聯合國代表張軍則稱，該決議案會加劇阿富汗緊張局勢，國際社會應尊重該國的主權，同時批評美軍「倉卒和混亂」的撤離行動。俄羅斯總統阿富汗問題特使卡布洛夫周一表示，美國應解凍阿富汗央行在美國的資產，以挽救正在崩潰的國家貨幣匯率。

（華盛頓郵報/BBC/法新社/華爾街日報）

（阿富汗變天）