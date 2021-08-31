4級颶風吹襲 路易斯安那百萬人停電

「卡特里娜」風災16周年 考驗堤防

「艾達」在上周六（28日）深夜至周日（29日）凌晨的5小時內，中心風力急增每小時72公里，於周日中午以4級颶風的姿態登陸路易斯安那州的富爾雄港（Port Fourchon）附近。州長愛德華茲（John Bel Edwards）周日表示，「艾達」是自1850年以來吹襲路易斯安那州的最強風暴之一，「毫無疑問，未來幾天和幾周將是非常困難」。

颶風帶來的風暴潮淹浸路易斯安那州的格蘭德艾爾鎮（Grand Isle），該州狂風暴雨，有醫院屋頂被吹走，一名60歲男子被倒塌的大樹壓死。全州近100萬人斷電，最大城市新奧爾良全市停電，恐需時數周才能恢復供電。預計到周一，該州南部部分地區降雨量將達250至460毫米。2005年3級颶風卡特里娜登陸路易斯安那州，風暴潮和暴雨冲垮當地的防洪堤，新奧爾良大部分地方被淹浸，風災共造成逾1800人死亡。此後，路易斯安那州花費146億美元（約1140億港元）升級堤防系統。該系統由水泵、閘門及水泥護堤組成的大型網絡，以抵擋風暴潮。

專家：海面升溫助長風暴

氣候變化對風暴出現頻率的影響暫不清楚，但專家指出，「艾達」迅速增強與海面溫度上升有關。專家稱，「艾達」經過墨西哥灣最熱的部分，吸收能量以推動其快速增強，隨着它愈近岸，海面溫度愈高，這就好像踏上油門一樣，令它由上周四僅為熱帶低氣壓，但24小時後風力已達每小時120公里，成為颶風，之後短期內三級跳成為4級颶風。

「艾達」在周一已減弱為熱帶風暴。

（華爾街日報/華盛頓郵報/法新社）