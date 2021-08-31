南非新變種擴散7國 更具傳染疫苗恐無用

今年5月發現 中國已現個案

這款C.1.2變種病毒株今年5月在南非被發現，現已在中國、英國、新西蘭、瑞士、葡萄牙、毛里求斯和剛果民主共和國出現個案。專家表示，C.1.2變種病毒株由第一波疫情時的C.1演化而成，它每年作41.8次突變，這速率較現時所知其他屬於「值得關注的變種」（variant of concern）的變種病毒株高一倍，現時所有已知變種病毒中，較原病毒變種得最多一種。

每年逾40次突變 最大變異變種

專家指出，C.1.2超過一半基因序列有14個突變，在部分序列中的突變更多，顯示這變種病毒仍在繼續演化。C.1.2約52%位於刺突區域的突變，在之前其他變種病毒上都有出現，包括被指有助避開抗體攻擊的N440K和Y449H突變。專家表示，雖然還要作更多研究以斷定這些突變對病毒功能的影響，但現時所得到的流行病學和基因組數據顯示，這變種擁有一系列「優勢」，包括傳播性和避開免疫反應的能力。

南非涉及C.1.2的確診數字比例，由5月時的0.2%，增至6月時的1.6%，7月時再增至2%。專家稱，這個短時間內增長的幅度與之前當地的Beta（最先在南非發現的B.1.351）和Delta（最先在印度發現的B.1.617.2）變種傳播情况相似。

（耶路撒冷郵報/每日郵報）

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