IAEA：朝鮮疑重啟寧邊核反應堆

報告指出，朝鮮寧邊（Yongbyon）一座5兆瓦核反應堆有運作迹象，包括排出冷卻水等，這是自2018年12月以來首見。報告又稱，鄰近的放射化學實驗室從2月中旬至7月初，亦有從乏燃料棒中提取鈈的迹象，認為這兩項發展「令人深感不安」，「朝鮮核計劃持續，顯然違反了聯合國安理會決議案，叫人深表遺憾」。

寧邊核設施是朝鮮獲取裂變材料的唯一來源。此前分析推測，該設施一年可生產足夠製造一枚核彈所需的鈈原料。美國內的朝鮮專家推測，朝鮮儲存了20至60枚由鈈或濃縮鈾製成的核武。原子能機構的調查人員於2009年被逐離朝鮮後，一直只能通過衛星圖像等從外監察朝鮮的核計劃情况。它還指出，朝鮮黃海郡平山的鈾礦和工場及平安南道降仙一個提煉設施，有採礦及濃縮活動。

推測已存20至60枚核武

《華爾街日報》稱，在美國撤軍阿富汗、重啟2015年伊朗核協議談判陷僵局外，朝鮮這一進展給拜登總統的外交政策議程帶來了新挑戰。美國國務院一名高官向法新社表示，華府留意到這份報告，正與伙伴國家緊密協調。該官員說：「此報告突顯了迫切需要對話，讓我們實現朝鮮半島無核化。」韓國統一部發言人昨在簡報會表示，韓國政府與美國正緊密合作監視朝鮮的核子與導彈活動。

（彭博社/路透社/韓聯社）