塔利班預告神秘領袖首公開露面

稱新內閣一兩周內組成

美軍於2016年空襲擊斃塔利班領袖曼蘇爾（Akhtar Mohammad Mansour）後，阿洪扎達接任領袖。外界對阿洪扎達的日常角色所知甚少，他對外形象主要只限於在伊斯蘭節日發表年度信息，塔利班8月15日奪回政權以來，他也未發表任何聲明。塔利班向來不暴露領導人行蹤，例如其創辦人奧馬爾（Mullah Mohammad Omar）在1990年代塔利班主政期間，盡量避人耳目留在坎大哈根據地，甚至不太願見客。

另外，塔利班主要發言人穆賈希德向路透社表示，新內閣組成將在一至兩周內確定。他說，已任命衛生部、教育部和中央銀行等主要官員，一旦新政府成立，現時的經濟問題將得到紓緩。喀布爾因貨幣大幅貶值及食品價格上漲而陷入嚴重經濟困境。塔利班上周六命令銀行重開，但每人每周提款額限為200美元（約1560港元）。

進逼山谷反抗軍 爆小型衝突

除了籌組政府，塔利班亦要應付北部潘傑希爾山谷的反抗軍「阿富汗民族抵抗陣線」，雙方周日在山谷外爆發了小規模衝突，當地的居民稱，塔利班已切斷了山谷的電話和互聯網連接。兩陣營正談判，但「阿富汗民族抵抗陣線」的外交事務主管納扎里（Ali Nazary）說：「他們不願意作出任何的讓步，我們也不接受沒有包容性的任何類型政治體系。」

（法新社/路透社/華爾街日報）