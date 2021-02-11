美軍空襲喀布爾炸藥車 CNN：殃及9平民身亡

死者包括6兒童 兩人僅兩歲

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名遇難者家屬稱，空襲造成9名平民死亡；英國廣播公司（BBC）報道則指有10名平民被殺。該家人向CNN提供死者姓名和年齡等詳細資料，6名兒童中兩人只有2歲，其餘由3至10歲不等，另外有3名年齡分別20至40歲的成年人。該親屬是其中一名死者的兄弟，他表示，他們只是「一個普通家庭」的成員，並非恐怖分子。

上周恐襲傷者指美軍槍傷平民礙救援

美國國防部起初表示，沒證據顯示有平民死亡，但中央司令部隨後發表聲明，稱得知有報道指有平民傷亡，正評估空襲的結果，若襲擊確實造成無辜者死亡，會對此感到極度哀傷，並稱正作進一步調查。聲明強調，空襲令目標車輛被毁並引發猛烈爆炸，顯示車內有大量可能會造成更大傷亡的炸藥。塔利班譴責美國今次的無人機襲擊，稱其侵犯了阿富汗主權，並表示正在調查空襲的原因和確切的傷亡人數。CNN引述美國官員稱，當時車內有一名人肉炸彈。

美國總統拜登上周六表示，美軍的評估認為未來24至36小時內喀布爾很有可能再發生恐襲，駐阿富汗大使館當晚發布安全預警，稱鑑於「具體、可信的威脅」，所有在喀布爾機場附近的美國公民應立即離開。

此外，中國中央廣播電視總台駐喀布爾記者周日採訪喀布爾機場上周四恐襲的傷者，有傷者稱，美軍在炸彈襲擊後向民眾開槍和施放催淚彈，造成傷亡，美軍在爆炸後還封鎖了機場附近的道路，導致部分傷者失救而死。其中一名傷者說，爆炸沒有令他受傷，但美軍隨後不知何故向人群開槍，他因此受傷。另一名傷者表示，他聽到很多槍聲，「感覺有很多人因為槍擊而死亡或受傷」。外電早前報道，機場襲擊後有「伊斯蘭國」（ISIS）成員向人群開槍，美軍開槍還擊。

（CNN/華爾街日報/央視網）