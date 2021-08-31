今撤離死線 塔利班允西方遺民延後走 危機未除 美軍攔射向喀布爾機場火箭炮

ISIS認發射「喀秋莎」火箭

美國有線新聞網絡（CNN）引述美國官員指昨日飛向機場的5枚火箭是由「C-RAM」防禦系統擊落，此系統過往亦曾在伊拉克和阿富汗用於攔截攻擊美國部隊的武器。ISIS及後承認發射6枚喀秋莎（Katyusha）火箭攻擊機場。

法新社記者周一拍攝到一輛損毁汽車，可見車後座有一排水管狀物體，懷疑是火箭炮發射裝置；該輛汽車在距離機場約2公里一處疑被美軍無人機擊中。白宮確認有火箭炮攻擊機場事件，但指美軍撤離行動未有中斷。

塔利班斥美空襲損阿自主

塔利班發言人穆賈希德周末向法新社表示，期望ISIS在外國部隊撤走後停止襲擊，見證一個沒外國人干預的伊斯蘭國家成立，但他們繼續攻擊行動的話塔利班將會打擊。對於周日美軍以無人機攻擊一輛載有爆炸品、相信為ISIS計劃用於再攻擊喀布爾機場的汽車一事，穆賈希德回應說：「他們（美軍）未獲授權作此行動，我們的獨立自主應獲尊重。」

白宮周一指周日從喀布爾撤離約1200人。美國官員透露，核心外交人員昨已離開喀布爾。美國等西方國家的平民撤離行動周日已暫告一段落，在今天最後期限將撤離最後一批美軍。美國國務院上周六（28日）稱有350名希望離開的美國公民仍在阿富汗，當局亦聯絡到280名表示無意或沒計劃離開阿富汗的美國人。《星期日泰晤士報》引述官員表示，估計英國留下了800至1000名合資格撤離者。

美核心外交人員已撤離

外界關注滯留阿富汗的外國人，或曾為西方國家工作的阿富人此後安危。位於喀布爾的阿富汗美利堅大學有數以百計學生、他們的親人和教職員周日聚集在安全屋，並搭巴士以尋求登上美國撤離飛機。然而經過7小時等候通過機場閘口，最終收到校方電郵通知指機場不會再有救援航班，並要求約600名學生及其親友回家。

美軍其後更將數百名學生及其家人的名字和護照資料等交予塔利班，有學生表示他們非常驚恐，相信撤離無望。政治新聞網站Politico上周四亦引述消息報道，有在喀布爾的美國官員向塔利班提供一份美國公民、綠卡持有者和阿富汗盟友的名單，讓他們前往機場外圍，有國防官員批評此舉等於向塔利班提供殺害名單。拜登上周四指不確認是否有這樣的名單，亦沒否認美國有時會向塔利班提供一些人名。

曾訪塔利班高層女記者離國

另外，本月17日曾訪問塔利班高層阿富汗新聞頻道Tolo女記者阿爾加恩德（Beheshta Arghand），向CNN透露因懼怕塔利班已離開國家。

有百個國家周日發聲明，稱收到塔利班保證所有外國人及獲發出通行許可者，都可安全有序方式離境到外國。聯署聲明的國家包括美、英、法、德，亦包括有北約和歐盟，但中俄未有聯署。

（路透社/衛報/CNN/Politico）

（阿富汗變天）