新加坡達八成接種目標 比例居全球前列 有望鬆綁

新加坡衛生部長王乙康昨晨在facebook表示：「我們跨越另一個里程碑，有八成人完成了兩劑新冠疫苗接種。這意味新加坡在使自己對新型冠狀病毒更具復原力方面又邁進了一步。」路透社稱據該通訊社追蹤紀錄，這是當今最高完成接種比率國家。彭博社稱，較此接種率高的地區僅得直布羅陀、馬耳他和馬爾代夫。新加坡政府承諾會按高接種率逐步開放經濟和社會活動，包括毋須檢疫旅遊，為進一步放寬防疫措施鋪路。

新加坡現仍實施的限制措施，比許多亞洲以外的經濟體嚴格，包括要求入境人士在酒店接受為時兩周的隔離檢疫，以及5人限聚令。不過該國最近已陸續放寬限制，例如容許完成接種人士堂食，批准企業讓五成職員返回辦公室上班，放寬商場、戲院等場所的接待人數。該國下月起歡迎來自德國、文萊等國的已接種疫苗旅客。

政府積極推廣 近月設上門接種

新加坡的高接種率備受關注。新加坡政府去年4月已成立專家團關注全球疫苗研發進度，遂能及早採購足夠的疫苗數量，從去年12月底接收到首批疫苗，開始在全國30多個中心為全民提供預約免費接種，成為亞洲最先推行接種計劃的地區。此外，當地6月起把合資格接種人士擴大至12歲至17歲青少年，政府積極通過社交媒體、電視及報紙等，推廣注射疫苗益處，又邀請當地知名老牌藝人拍攝搞笑影片鼓勵接種等，由專家為各種常見問題解惑。針對長者和行動不便者，該國既有義工登門說明和幫忙預約接種日期，近月還推出上門接種服務。該國還考慮為免疫力低的人士接種加強劑，盼在有充分研究顯示安全下，明年初起為12歲以下孩子接種。

（彭博社/中央社/聯合早報）

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