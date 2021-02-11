WSJ：美軍「忍者炸彈」殺ISIS-K兩員

6刀片恍如「血滴子」 減平民傷亡

報道指今次空襲使用的R9X導彈被稱為「忍者炸彈」，屬「地獄火」特製型，攜帶的惰性彈頭用於貫穿車頂或建築物，導彈不會爆炸，而是會在接近攻擊目標的最後一刻，射出導彈內圈的6枚巨型刀刃，猶如「血滴子」一般，鎖定目標，兼減少平民傷亡的機率。美國並未公開承認這導彈的存在，但有官員曾確認有此導彈和使用情况。R9X曾在2019年1月在也門擊殺涉策劃2000年也門港口的美國導彈驅逐艦「科爾」號爆炸案的男子，去年美國特種部隊亦在敘利亞西北部使用R9X殺死蓋達組織當地分支的領導人。

美軍中央司令部稱有關空襲未造成平民傷亡，但《華爾街日報》報道，在空襲地區楠格哈爾省拉哈穆努拉（Rahamunullah）有民眾稱空襲導致3人死亡，4人受傷，包括一名婦人。

（華爾街日報）

（阿富汗變天）