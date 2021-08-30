拜登迎接13美軍遺體 陷危機難挽民望

民主黨內部質疑 憂損明年中期選

7月8日拜登曾經言之鑿鑿地在白宮聲明說，阿富汗政府軍比塔利班「受過更佳訓練，武備更精良，作戰能力更強」，塔利班終歸「極不可能」在阿富汗肆虐橫行，擁佔全國。言猶在耳，塔利班便於8月15日重奪阿富汗政權，打翻了美國政府原定有條不紊撤離的所有計劃。美軍且於上周四（26日）喀布爾機場恐襲中犧牲了13員。事態反映拜登及其國家安全小組，包括軍事、情報官員均低估了敵人。拜登腰斬其兩星期大假，8月16日從大衛營回到白宮，尚歸咎於阿富汗政治領袖和軍隊欠缺作戰意欲。即使美方如期於明天完成撤離，連日的混亂和流血情况，很可能已成拜登任期的烙印，還未論美國內部對其拱手容讓中國、俄羅斯、伊朗粉碎美國在當地剩餘影響力的爭議。

因應出現阿富汗危機，加上新冠疫情反彈等挫折，拜登民望徘徊於50%以下。FiveThirtyEight網站顯示，不滿拜登的受訪者由他上任時的36%增至8月27日的46.9%，對拜登的支持從8月16日起跌破50%。

疫情夾擊 拜登民望跌破50％

《華盛頓郵報》指很多民主黨人愈益擔心，拜登那些所謂「能力、冷靜、控制」的執政信條受到有理由的質疑，動搖民主黨於2022年中期選舉爭勝乃至維持現狀的希望。民主黨僅憑少數議席控制兩院。在中期選舉其一主戰場喬治亞州，地方民主黨領袖傑克遜（John Jackson）表明因阿富汗情况而質疑拜登的執行力，說：「我就是擔心他落實其議程的能力。」民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示，美國人本對拜登政府的組織力和嚴肅、成熟程度「印象深刻」，阿富汗危機是否從根本上留下污點，尚待觀察。

另外，一名美國國務院高官稱，當局在擬定8月31日之後，能夠繼續為想離開但卻滯留阿富汗的僑民，提供領事支援和離開利便的詳細計劃，並為此而研究一系列可行的外交做法。不過《華盛頓郵報》引述兩名華府官員報道，拜登計劃最遲於周二撤走駐阿富汗的美國大使等全體外交人員。拜登政府尚未有全盤計劃，意味美國的「外交存在」（diplomatic presence）將「失效數周、數月，以至更長時間」。至於何時或會否重新派駐外交官員，則看政府花多少時間研議是否決定「正式承認」塔利班政府。

（華盛頓郵報/金融時報/華爾街日報）

（阿富汗變天）