拜登迎接13美軍遺體 陷危機難挽民望

【明報專訊】阿富汗事態堪稱美國總統拜登執政以來遇到的最重大政治危機。除了共和人的攻訐，民主黨人等親拜登政府人士亦有意見認為拜登政府處理阿富汗的手法「徹底失敗」，還擔心此况拖累該黨明年的中期選舉成績。拜登在上周四造成13名美軍死亡的喀布爾機場恐襲後作出多項回應，包括美軍上周五空襲ISIS-K的目標作出報復，拜登昨日亦到多佛空軍基地迎接美軍遺體並和相關遺屬會面。然而，這些「補鑊」措施相信難以在短期內挽回拜登受重挫的民望。
民主黨內部質疑 憂損明年中期選
7月8日拜登曾經言之鑿鑿地在白宮聲明說，阿富汗政府軍比塔利班「受過更佳訓練，武備更精良，作戰能力更強」，塔利班終歸「極不可能」在阿富汗肆虐橫行，擁佔全國。言猶在耳，塔利班便於8月15日重奪阿富汗政權，打翻了美國政府原定有條不紊撤離的所有計劃。美軍且於上周四（26日）喀布爾機場恐襲中犧牲了13員。事態反映拜登及其國家安全小組，包括軍事、情報官員均低估了敵人。拜登腰斬其兩星期大假，8月16日從大衛營回到白宮，尚歸咎於阿富汗政治領袖和軍隊欠缺作戰意欲。即使美方如期於明天完成撤離，連日的混亂和流血情况，很可能已成拜登任期的烙印，還未論美國內部對其拱手容讓中國、俄羅斯、伊朗粉碎美國在當地剩餘影響力的爭議。
因應出現阿富汗危機，加上新冠疫情反彈等挫折，拜登民望徘徊於50%以下。FiveThirtyEight網站顯示，不滿拜登的受訪者由他上任時的36%增至8月27日的46.9%，對拜登的支持從8月16日起跌破50%。
疫情夾擊 拜登民望跌破50％
《華盛頓郵報》指很多民主黨人愈益擔心，拜登那些所謂「能力、冷靜、控制」的執政信條受到有理由的質疑，動搖民主黨於2022年中期選舉爭勝乃至維持現狀的希望。民主黨僅憑少數議席控制兩院。在中期選舉其一主戰場喬治亞州，地方民主黨領袖傑克遜（John Jackson）表明因阿富汗情况而質疑拜登的執行力，說：「我就是擔心他落實其議程的能力。」民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin）表示，美國人本對拜登政府的組織力和嚴肅、成熟程度「印象深刻」，阿富汗危機是否從根本上留下污點，尚待觀察。
另外，一名美國國務院高官稱，當局在擬定8月31日之後，能夠繼續為想離開但卻滯留阿富汗的僑民，提供領事支援和離開利便的詳細計劃，並為此而研究一系列可行的外交做法。不過《華盛頓郵報》引述兩名華府官員報道，拜登計劃最遲於周二撤走駐阿富汗的美國大使等全體外交人員。拜登政府尚未有全盤計劃，意味美國的「外交存在」（diplomatic presence）將「失效數周、數月，以至更長時間」。至於何時或會否重新派駐外交官員，則看政府花多少時間研議是否決定「正式承認」塔利班政府。