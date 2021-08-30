美空襲喀布爾 先下手殺炸彈客 平民撤離告一段落 倒數48小時撤軍人設備

續與塔利班洽談限期後撤離

「伊斯蘭國」（ISIS）分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）上周四在喀布爾機場外閘口發動自殺式炸彈襲擊，造成包括13名美軍在內的逾百人死亡，美軍其後空襲稱殺死兩名涉事的ISIS-K成員，塔利班則稱拘捕數名懷疑涉案疑犯。襲擊風險並未解除，拜登上周六稱有指揮官向他表示未來24至36小時很可能再有襲擊。美國駐喀布爾大使館在拜登發言後數小時後發警告，指「基於特定、可信的威脅，所有在喀布爾國際機場附近地方的美國公民，包括在南面閘口、新內政部、機場西北面鄰近潘傑希爾油站的閘口，都應立即離開機場區域。」塔利班在機場爆炸後亦加派人手到機場外圍，防止民眾聚集；通往機場的道路亦增加檢查站。

到了周日，喀布爾機場再傳出爆炸聲，有電視片段可見機場附近冒出黑煙。路透社記者阿里（Idrees Ali）引述兩名美國官員初步消息，指喀布爾最新爆炸是美軍針對ISIS-K武裝分子的攻擊行動。塔利班稱是美軍空襲一名在汽車內打算襲擊機場的自殺式炸彈客。《衛報》引述報道指攻擊造成最少1人死亡。美國防部官員其後證實，行動是針對一名在汽車內ISIS-K炸彈客的「防禦空襲」。有阿富汗官員稱，有火箭炮誤中民居，有報道指造成2死3傷。

最少350美國人未撤離盼離阿

各國的撤離進度及在8月31日「死線」後的安排續受關注。路透社報道，過去兩周美國及其盟友已撤走約11.35萬人，但仍有數以萬計希望離開阿富汗的人面臨無法離開的情况。一名派駐在喀布爾機場的西方國家保安官員向路透社表示，他們希望確保所有外國公民及面對威脅的人都可在周日離開：「部隊會在此過程結束後開始撤離。」

美軍將領泰勒（Hank Taylor）上周六稱美國撤離工作仍繼續，機場當日有約1400人已接受檢查和列入登機名單；美國國務院同日稱有350名希望離開的美國公民仍在阿富汗，相信部分人即將或已離開當地，當局亦在阿富汗聯絡到280名表示無意或沒計劃離開阿富汗的美國人。美國國務院官員前天表示，已撤走最少5400名或更多的美國人。

美國國防部表示，「死線」前的最後兩天會優先將部隊和軍事裝備撤出阿富汗。有美國官員前天向路透社稱，喀布爾機場的美軍人員從撤離行動高峰時的5800人，降至不足4000人。

塔利班準備接管機場

另一邊廂，塔利班成員指他們的工程師及技術人員準備好接管機場，現只待美方的首肯。塔利班周日已接管喀布爾機場其中3個閘口。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）前日稱，塔利班在美軍撤出後將很快會接管機場，並會在未來數日公布政府內閣名單。

法倡設安全區 王毅布林肯通電話

聯合國周一（30日）會召開緊急會議，法國總統馬克龍昨日表示英法屆時會提交決議，建議在喀布爾設立安全區，保護尋求離開阿富汗的人。美國國務卿布林肯昨與中國國務委員兼外長王毅通電話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。布林肯指安理會應對外發出明確、統一的聲音，敦促塔利班確保外國公民安全撤離及確保阿領土不能成為恐怖主義避風港。王毅則表示，阿富汗國內形勢已發生根本變化，各方有必要和塔利班接觸，積極引導。

（路透社/法新社/BBC）

（阿富汗變天）