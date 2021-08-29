美未接種教師感染12學生 涉堂上無口罩朗讀 連家長至少26人染疫

【明報專訊】美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五（27日）發表報告指出，加州一名未接種新型冠狀病毒疫苗的小學教師因在課堂沒戴口罩朗讀，將病毒傳染給班上一半學生共12人，這些學生再傳染其他同學及其家人，結果至少26人受牽連。CDC稱此事反映教職員接種疫苗對保護尚未合資格接種的兒童十分重要。
CDC表示，該宗群組傳播事件發生在三藩市近郊的馬林縣（Marin），涉事教師今年5月13日至16日出席了一些社交活動，5月19日開始出現病徵，他最初以為由過敏引起，直至5月21日才接受新冠病毒檢測。CDC報告指出，儘管學校要求師生在室內必須戴口罩，每個學生座位至少相隔6呎，課室兩邊窗戶必須打開，並放置了高效粒子空氣過濾器，但仍未能防止病毒傳播。該教師在出現病徵期間不時在沒戴口罩下在課室大聲朗讀，結果在接下來幾天，班上24名學生，22人接受檢測後有12人呈陽性。他們全部都未滿12歲，不符合資格接種疫苗。
報告指出，坐在前兩排的10名學生中8人確診，中招率高達八成，後面3排的14名學生則有4人中招。之後其他年級有6名學生確診，但暫時不清楚病毒如何在兩級中傳播，但估計是在校內互動過程中傳染。基因排序證實他們的感染源相同，均由變種病毒Delta引起。另外8名確診者為兩班級染疫學生的家長和兄弟姊妹，其中4名感染的家長中有3人已完成接種疫苗。連同該教師在內受感染的27人中，22人出現發燒、咳嗽和頭痛等病徵，但無人需要住院。
坐前兩排學生感染率達八成
CDC指出，這宗個案說明若學校想保護學生及員工，就必須遵守所有防疫指引。目前CDC給校園的防疫指引中，將教職員接種疫苗列為首要，並稱這有助學校盡快恢復實體授課及課外或體育活動，並同時要求師生戴口罩及保持社交距離等。
佛州州長禁學校強制戴口罩敗訴
此外，佛州法官上周五裁定共和黨籍的州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）無權禁止學校強制學生戴口罩防疫。早前佛州多個校區強制學生校內戴口罩，但德桑蒂斯稱這侵犯個人自由，代表州長及教育部門的律師稱，在州法律下，家長有權決定什麼是對其孩子健康最好，但法官庫珀（John Cooper）駁斥這論點，認為該法律並不禁止公共機構採取保護人們健康的措施，只要有關措施是合理和必要的。