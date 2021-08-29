美未接種教師感染12學生 涉堂上無口罩朗讀 連家長至少26人染疫

CDC表示，該宗群組傳播事件發生在三藩市近郊的馬林縣（Marin），涉事教師今年5月13日至16日出席了一些社交活動，5月19日開始出現病徵，他最初以為由過敏引起，直至5月21日才接受新冠病毒檢測。CDC報告指出，儘管學校要求師生在室內必須戴口罩，每個學生座位至少相隔6呎，課室兩邊窗戶必須打開，並放置了高效粒子空氣過濾器，但仍未能防止病毒傳播。該教師在出現病徵期間不時在沒戴口罩下在課室大聲朗讀，結果在接下來幾天，班上24名學生，22人接受檢測後有12人呈陽性。他們全部都未滿12歲，不符合資格接種疫苗。

報告指出，坐在前兩排的10名學生中8人確診，中招率高達八成，後面3排的14名學生則有4人中招。之後其他年級有6名學生確診，但暫時不清楚病毒如何在兩級中傳播，但估計是在校內互動過程中傳染。基因排序證實他們的感染源相同，均由變種病毒Delta引起。另外8名確診者為兩班級染疫學生的家長和兄弟姊妹，其中4名感染的家長中有3人已完成接種疫苗。連同該教師在內受感染的27人中，22人出現發燒、咳嗽和頭痛等病徵，但無人需要住院。

坐前兩排學生感染率達八成

CDC指出，這宗個案說明若學校想保護學生及員工，就必須遵守所有防疫指引。目前CDC給校園的防疫指引中，將教職員接種疫苗列為首要，並稱這有助學校盡快恢復實體授課及課外或體育活動，並同時要求師生戴口罩及保持社交距離等。

佛州州長禁學校強制戴口罩敗訴

此外，佛州法官上周五裁定共和黨籍的州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）無權禁止學校強制學生戴口罩防疫。早前佛州多個校區強制學生校內戴口罩，但德桑蒂斯稱這侵犯個人自由，代表州長及教育部門的律師稱，在州法律下，家長有權決定什麼是對其孩子健康最好，但法官庫珀（John Cooper）駁斥這論點，認為該法律並不禁止公共機構採取保護人們健康的措施，只要有關措施是合理和必要的。

（法新社/CNN）

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