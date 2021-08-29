颶風急增強 新奧爾良市長認沒時間強制疏散

料今以4級威力登陸

美國國家颶風中心上周五稱，「艾達」（Ida）中心風力達每小時125公里，正快速增強，到周日登陸時將達到約每小時224公里，屬於4級颶風。新奧爾良國土安全和緊急準備辦公室主任阿諾德（Collin Arnold）表示，該市預計會受高達時速176公里的風力吹襲，兩日內降下高達500毫米雨量，再加上風暴潮，堤防系統外的水位恐達11呎（約3.4米）。該州部分地區的風暴潮預計更會達15呎。

新奧爾良市長坎特雷爾（LaToya Cantrell）表示，「艾達」對該市居民構成重大安全威脅，國家氣象局和易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）已表示沒有時間實施反向交通管制，將入城道路改為出城方向方便民眾離開，因此該市無法對堤防系統內的居民發出強制疏散令，只能發出自願疏散令。新奧爾良市堤防系統外的民眾早前已接獲強制疏散令。坎特雷爾又表示，該市周一會停止運作，讓民眾可以安心撤走。

墨西哥灣石油設施停運 油價急升

受「艾達」影響，多家油公司暫停墨西哥灣和美國南部的石油生產設施運作，導致油價上周五急升2%，創超過一年以來最大單周升幅。

周日適值卡特里娜風災16周年。2005年，登陸時屬3級颶風的卡特里娜所帶來的暴雨和風暴潮，令新奧爾良的堤防系統崩潰，該市八成地區被浸，全州1800人死亡。

（CNN/路透社）