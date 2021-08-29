陣亡20歲美兵留遺腹子

來自加州的尼奎（Steve Nikoui）憶述，在襲擊前一日，他20歲的兒子卡里姆（Kareem Nikoui）傳送一段影片回家，顯示他向阿富汗孩子派發糖果，豈料翌日卻接到他的死訊。他稱對拜登處理撤離行動的方式非常失望，對軍方更甚，「地面指揮官本應要意識到這個威脅，並加以應對」。

今次陣亡的13名美軍中，至少3人年僅20歲，麥科勒姆（Rylee McCollum）亦是其中之一。他原為一名準爸爸，妻子將在3周後分娩，最近由約旦被派到阿富汗支援撤離行動，其家人形容他自幼就希望加入海軍陸戰隊。自麥科勒姆抵達阿富汗，他的父親就每天在通訊軟件檢查兒子有否上線，當他發現兒子在襲擊後未曾再上線，就有預感他遭遇不測。他慨嘆看着阿富汗的混亂發展令人痛心，「每當想到我們在那裏（阿富汗）花了20年，在那裏失去過的性命，包括我兒子，我就很傷心和痛苦。我們又回到起點」。

（路透社/紐約時報）