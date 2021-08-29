美媒指華府與塔利班商「外交存在」 要求確保機場安全

白宮發言人普薩基前日表示，撤走美國人和其他人的行動會在8月31日後繼續，但承認需要跟塔利班「協調」。她又說，塔利班已表明希望美國繼續在阿富汗留有外交使節，並承諾會提供保護，但她表示，美方要確保塔利班有確實能力信守承諾。

《華爾街日報》引述的官員消息稱，美國與塔利班的未來關係高度視乎未來幾日喀布爾機場內部及周邊的安全狀況——倘若該機場保安太脆弱，華府會考慮在鄰近國家設立遙距的外交部署。直至目前，喀布爾機場的營運高度依賴北約，北約的文職人員處理空中交通管控、燃料供應和通訊，來自美國、土耳其、英國以及阿塞拜疆的軍事人員則負責保安，美方質疑9月1日起塔利班是否有力管控機場。

美國與盟友已開始研究如何利用經濟和外交壓力影響塔利班，以確保後者放行那些獲得外國簽證的人士離開阿富汗。同樣有跟塔利班接洽的歐洲政府則同時擔憂再掀難民潮，欲撥款資助阿富汗及其鄰國協助應對難民問題。

塔利班求助土國營運機場

西方原先期待身為北約成員國、又是穆斯林為主國家的土耳其可暫時留駐部分武裝力量，負責機場保安，但塔利班入主喀布爾後一直堅持8月31日後不接受有任何外國軍事存在，土軍隨後開始撤走。隨着死線逼近，塔利班又再向安卡拉求援，前者雖堅持要自行負責機場保安，但提出由土方負責物流營運。土耳其總統埃爾多安稱要等到局勢平靜再作決定。

（華爾街日報/路透社）