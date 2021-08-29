美無人機殺喀布爾恐襲策劃者 華府指首都或再遇襲 未來數天屬危險期

美軍中央司令部表示，無人機在阿富汗境外起飛，目標是ISIS-K大本營所在的阿富汗東部、接壤巴基斯坦的楠格哈爾省，行動中無平民傷亡。美國國防部表示，兩名「ISIS-K策劃人」在襲擊中喪生，另有1人受傷，但未有披露其身分。該省首府賈拉拉巴德（Jalalabad）有市民稱凌晨聽到幾次爆炸聲，未知是否由美軍空襲造成。有塔利班高級指揮官則稱，已拘捕數名與襲擊有關的ISIS-K成員，正進行盤問。

美官員指被殺者非高層 或有後續行動

《華爾街日報》引述美國官員稱，他們相信其中一名目標人物有份策劃未來在喀布爾發動襲擊，美方在機場襲擊前就監視這名策劃人，並待他遠離平民後，在阿富汗時間上周六凌晨約4時（美國東岸時間上周五晚上約7時半）展開空襲。有官員向路透社稱，「收割者」無人機從中東起飛，目標人物遇襲時身處車內，同行有一名ISIS同黨，相信兩人都已身亡。不過，路透社引述美國官員稱，被殺的「策劃者」並非高層成員，不排除美軍會有後續行動。

有國防官員警告，美國削弱ISIS-K的行動有限，美軍「2014年以來一直嘗試在阿富汗摧毀該組織，但就算地面有數千兵力仍未能做到」。白宮發言人上周五亦稱，在機場襲擊後召開的白宮戰情室會議上，國安團隊警告總統拜登即使美國計劃反擊ISIS，喀布爾仍可能再次遇襲，未來數天是撤離行動的「最危險時期」。

撤離行動上周五恢復，美國大使館繼續促國民離開機場閘口，截至當日已撤離逾11萬人，美軍開始將焦點轉移到最終撤軍。當日機場外仍出現長龍，但人群較前一日少，有居民形容，民眾踩過地上的血肉和衣服碎片前往機場。

施襲者攜25磅炸藥 美軍搜身前引爆

另外，當日襲擊的細節逐漸曝光。《紐約時報》引述美國官員稱，國務院前一日警告機場3個閘口有遇襲風險後，機場安全部隊上周四關閉兩個閘口，但維持阿比閘口（Abbey Gate）開放，施襲者身穿25磅炸藥背心走向負責搜身的美軍，在即將被搜身之際引爆。自殺式炸彈襲擊者通常佩戴含10磅或以下炸藥的腰帶或10至20磅炸藥的背心，今次的背心含有充當彈片的金屬碎片，造成更多傷亡。

司令稱士兵別無他選 須接觸登機者

目前仍有多個疑問未解，包括施襲者如何通過塔利班檢查站，以及美軍得知可能發生襲擊下為何聚集在如此密集的空間。中央司令部司令麥肯齊（Frank McKenzie）稱，相信某個地方出現錯誤，但坦言士兵別無選擇，必須與即將登上飛機的人密切接觸，確保不會對機場構成威脅。有美國官員向路透社稱，早在塔利班攻陷喀布爾前數周，軍方就在尋求批准撤走有危險的阿富汗人，但處理速度緩慢，而且遲遲未能確保在第三國暫時安置撤離人員的場所，拖慢撤離進度，以致軍隊須在前線應付混亂，一名美軍官員稱：「他們本來不需要死。」有官員昨日表示，駐當地美軍已減少至不足4000人。

（路透社/華爾街日報/紐約時報）