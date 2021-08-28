英國新冠大型研究：接種者併發症風險遠低患者

研究人員分析了逾2900萬名在去年12月至今年4月間，注射第一劑牛津-阿斯利康新冠疫苗（下稱牛津疫苗）或BioNTech-輝瑞疫苗（下稱BioNTech疫苗）的人士數據，以及追蹤了大約170萬名新冠患者，探究他們在接種或確診後8至28天，出現血栓塞（血管有血塊阻塞）、血小板減少症（血小板數量低的疾病）等併發症的比率。

分析逾2900萬打針者數據

與170萬新冠患者比較

結果發現，接種完首劑牛津疫苗者，出現凝血情况和血小板數量低的風險，確實較尋常增加；接種完第一劑BioNTech疫苗者，因流向腦部的血液受限造成血栓和中風（即缺血性中風）的風險亦比正常情况高。不過，這些比率遠低於新冠患者。研究員估計，1000萬接種了首劑牛津疫苗人士，接種後28日內因血小板數量偏低而入院或死亡者，佔107人；新冠患者確診28天內因此入院或死亡者，每1000萬人中有934人，高前者8倍。接種了第一劑牛津疫苗而於28日內因罕見凝血情况入院或死亡者，每1000萬人中佔66人，新冠患者則達12,614人，高前者近200倍。

至於接種了第一劑BioNTech疫苗而於28日內因缺血性中風住院或死亡者，估計發生率是每1000萬人有143人，新冠患者則為1699人，高近11倍。

《英國醫學期刊》周五刊出的這項研究已經過同行評審，由牛津大學、愛丁堡大學、倫敦大學衛生與熱帶醫學院等幾所英國大學和醫院的研究人員進行，他們全跟牛津疫苗開發者無關。

（彭博社/CNBC/BBC）

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