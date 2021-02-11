分析：與ISIS鬥爭浮面 塔利班「平亂」受考驗

塔利班與ISIS-K儘管同被視為極端伊斯蘭主義組織，但理念的差別埋下雙方交惡的種子。ISIS-K由巴基斯坦塔利班（TTP，從阿富汗塔利班自立門戶，主要在巴基斯坦活動，本文其餘「塔利班」皆指阿富汗塔利班）一名指揮官2014年建立，宣誓效忠ISIS後成為其鬆散分支，活躍於阿富汗東北部，透過拉攏塔利班內感到不滿的成員和接收中亞及南亞武裝分子來補充新血。

ISIS欲建跨國政權

塔利班只重阿富汗

ISIS尋求建立涵蓋阿富汗部分領土的「哈里發國」，具有跨國以至全球性質，但塔利班對境外事務興趣缺缺，這也是為何ISIS-K不時炮轟塔利班是「卑劣的民族主義者」，質疑對方將武力鬥爭局限於阿富汗境內。塔利班則視ISIS為重奪阿富汗控制權的障礙，往往趁美軍與阿富汗（原）政府軍空襲ISIS-K時「補刀」，加深雙方積怨。

塔利班跟ISIS-K及ISIS的惡劣關係，從前者攻佔喀布爾後雙方互動可見一斑：ISIS在喉舌媒體質疑塔利班跟美方達成協議並非真正聖戰，諷刺「新塔利班」只是「假扮成伊斯蘭」；塔利班武裝人員控制喀布爾監獄後，釋放數以百計囚犯，但殺死9名ISIS-K成員，包括其前領袖呼羅珊尼（Abu Omar Khorasani）。呼羅珊尼生前接受《華爾街日報》訪問時，曾批評塔利班無意協助阿富汗以外的伊斯蘭主義組織。

被視抗ISIS保障

塔利班獲大國「寬待」

這也是為何部分大國對塔利班掌控阿富汗保持一定開放態度，甚至視之為對抗ISIS全球野心的潛在保障。喬治城大學反恐專家霍夫曼就稱，「突然間（外國）有意欲去跟塔利班找尋共同點」。莫斯科國立大學中亞專家薩弗蘭丘克也稱，俄羅斯逾5年前開始跟被其列為恐怖組織的塔利班接洽，也是ISIS在阿富汗崛起所促成。中國則將重點放在要求塔利班拒絕容許東伊運等疆獨組織在阿富汗活動。

（華爾街日報/The Conversation）