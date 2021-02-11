ISIS-K恐襲喀布爾183死 拜登誓反擊 美軍13死近10年最嚴重 撤離不變「料襲擊續現」

ISIS-K：人肉彈突破保安 混人群引爆

爆炸周四傍晚在機場東面的阿比閘口（Abbey Gate）發生，當時現場有大批民眾等候進入機場。ISIS-K事後承認責任，稱他們一名追隨者突破機場周圍的保安關卡，潛入一大班美軍和阿富汗平民之中，再引爆炸彈腰帶。美軍中央司令部司令麥肯齊又說，在爆炸後，有ISIS槍手向美兵和平民開槍。一名塔利班官員告訴路透社，他們數天前在機場拘捕一名ISIS戰士，他在被盤問時透露有關襲擊計劃，但未知時間。有報道指周四當日有第二宗爆炸在連接通往巴倫酒店道路的巴倫閘口（Baron Gate）發生，但美國國防部周五表示，之前有兩名人肉炸彈發動兩宗襲擊的評估不準確，他們相信襲擊只來自一名人肉炸彈，巴倫閘口無發生爆炸。

傳媒指28成員喪生 塔利班否認

今次襲擊死傷人數未有官方數字，但美聯社引述兩名匿名官員稱，有169名阿富汗人喪生；《紐約時報》亦引述地方衛生官員稱，襲擊導致最少183人死亡，超過200人傷。英國外相藍韜文表示，該國最少兩名男子和一名孩童喪生，另有兩名國民受傷。

路透社引述衛生部官員及塔利班人員指有28名塔利班成員死亡，但後來有塔利班發言人否認有任何看守機場外圍的成員被殺。

拜登令軍方訂打擊計劃：要你們付代價

拜登周四在白宮向全國發表講話，先低頭默哀片刻。他談及在襲擊中喪生的美軍時語帶激動，形容遇害美軍是「英雄」時，數度看似快要落淚。他說：「我們不會原諒，我們不會忘記。我們會窮追不捨，要你們付出代價。」拜登又說，已下令美軍指揮官制訂打擊ISIS-K資源、領導層及其設施的行動計劃，稱會找到不需要大規模軍事行動的選項。他同時承諾繼續撤離行動。

共和黨議員促下台 白宮：勿搞政治

麥肯齊表示，美軍盡可能做好準備，但預計會有更多襲擊，如有需要，美軍準備好出動軍機守衛機場；他同時指出，ISIS不能阻止他們完成撤離平民的任務。英國周五表示計劃在幾小時內撤走機場內約1000人，之後就會結束行動；意大利、加拿大、西班牙、瑞士和瑞典等亦已結束撤離行動。澳洲昨日表示，在襲擊前夕收到恐襲明確情報，事先已將所有澳軍撤走。

今年4月拜登宣布美軍將於9．11恐襲20周年前撤出阿富汗，到7月表示提前至8月31日完成撤軍；雖然撤軍決定仍受到美國民眾支持，但撤軍發生的亂局招致共和黨人批評。前總統特朗普說：「這場悲劇（喀布爾襲擊）原本不該發生，這令我們更加悲痛、更難以理解。」共和黨參議員霍利（Josh Hawley）及布萊克本（Marsha Blackburn）更要求拜登下台。布萊克本在Twitter發帖稱，拜登、副總統賀錦麗、國務卿布林肯、防長奧斯汀和美軍參謀長聯席會議主席米利都應辭職，或面臨彈劾和免職。白宮發言人普薩基回應稱，前日有美軍死於恐怖分子之手，那不應是耍政治手段的一天，期望所有美國人支持他們追緝那些恐怖分子到底的承諾。

（路透社/霍士新聞/華盛頓郵報/國會山莊報/金融時報）