德下月大選 默克爾陣營支持率首落後

社民黨15年來最佳民望

擔任總理16年的默克爾9月卸任，今屆大選將產生新總理，因此選情備受關注。民調機構Forsa周二公布民調顯示，社民黨支持率為23%，基民盟/基社盟為22%。Forsa首席政治分析師馬圖舍克（Peter Matuschek）說：「這民調令人注目是基民盟的勢弱，而非社民黨相對的成功。」他指出，與上次聯邦議會選舉相比，基民盟的支持率大跌了約10個百分點，而社民黨現時的23%支持率，僅較上次聯邦議會選舉高出3個百分點。

綠黨在民調中雖排名第三，但很大機會能加入政府，同時排第四的親商界自民黨亦可能成為造王者，最終的執政聯盟組合可能是：基民盟-綠黨-自民黨，或社民黨-綠黨-自民黨。

社民黨民望提高有賴黨內總理候選人肖爾茨（Olaf Scholz）的激增支持度，作為現任財長的他帶領國家經濟經過新冠疫情的衝擊，且其在政府經驗亦較基民盟黨魁拉舍特（Armin Laschet）多，其支持率為35%，拋離拉舍特（11%）及綠黨候選人貝爾博克（Annalena Baerbock，15%）。拉舍特競選策略亦乏善足陳，加上德國7月發生洪災時，他被拍到在災區大笑惹來批評。

（金融時報/德國之聲）