印度受地緣格局衝擊 美拉攏恐受阻

阿富汗變天前後，曾任印度國家安全委員會顧問的切拉尼一直批評拜登政府的決定，擔心印度會成為塔利班復辟後除了阿富汗外的最大輸家。他上周在印度Open周刊撰文解釋稱，跟身處遠方的美國及其西方盟友不同，「塔利班重奪阿富汗後將加速更強大的反印度『中國-巴基斯坦軸心』，同時協助巴基斯坦情報部門針對印度目標的代理人戰爭（註：塔利班的新舊崛起背後，巴基斯坦軍方情報部門的扶助角色一直備受外界質疑）」。

華盛頓智庫布魯金斯學會印度項目主任馬丹（Tanvi Madan）上周在Twitter承認，印度評論界對阿富汗變天的反應充斥震驚、憤怒、失望和對美國可靠度的質疑，但她指印度政府內部的盤算大概會有不同，畢竟歷屆印度政府對美國可靠度的質疑不是新鮮事，「幾乎烙印於對美盤算」，而且印度不是美國盟友，即使在對華問題上得到美國援助，新德里也明白這不是「保證」。

俄轉暗撐巴基斯坦 成美印關係變數

曾出書探討莫迪外交政策的另一知名印度外交專家莫罕（C. Raja Mohan）上周三（18日）在《外交政策》撰文，反指阿富汗的最新發展會加劇中印矛盾、鞏固印美關係和在印俄之間製造更大距離——加速印度實行中的大國關係轉型。

莫罕解釋，印度「視中國比巴基斯坦為更大威脅」，因此肯定歡迎拜登政府尋求專注在印太地區平衡中國，而且新德里感受到美國撤兵阿富汗會大幅削弱美巴目前的戰略伙伴關係。另外，俄羅斯明顯在阿富汗問題上向巴基斯坦和塔利班傾斜，對向來認為莫斯科會在印巴爭端堅持支持印方的新德里來說，代表印俄關係面臨暗湧。