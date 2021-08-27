達美航空：未打疫苗員工需月繳醫保附加費

巴斯琴在給員工的備忘中表示，達美航空為每名染疫而住院的員工平均支付約4萬美元（約31.2萬港元）費用，而最近數周確診的員工均未有完成疫苗接種。目前有四分之三的達美航空僱員已接種新冠疫苗，巴斯琴稱希望這數字能升至接近100%，並說收取額外款項的原因之一是因應傳播迅速的新冠Delta變種病毒。

達美航空亦強制未打針的員工戴口罩，即時生效，9月12日起未完成接種疫苗的員工要每周接受病毒檢測。巴斯琴又稱，9月30日起僅限出現「突破式感染」（即完成接種最少14天後檢測呈陽性）的員工，才合資格於隔離期間獲得最多14天的染疫薪金保障。

莫德納瓶有異物 日暫停用

另外，日本厚生勞動省昨（26日）表示，國內5個都縣的8個疫苗接種場地人員，發現莫德納新冠疫苗的藥瓶內混有異物，總計有39瓶，已要求暫停使用相同時期在同一生產線製造的3批次共約163萬劑疫苗。當局及藥廠稱未發現安全或效用問題，停用僅為預防措施。日本傳媒報道，疫苗內的異物疑似黑色或茶色微粒，可能是金屬片。厚生勞動省稱，海外也曾發生過莫德納疫苗混有膠片的情况。

莫德納確認收到通知疫苗瓶內發現顆粒物，有關污染或涉及在西班牙的承包廠房的生產線出問題，他們正調查有關報告，並會跟合作伙伴武田藥品工業和監管當局研究解決方法。

（金融時報/中央社/路透社）