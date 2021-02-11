CNN：前總統卡爾扎伊變相軟禁 塔利班否認

傳媒對兩人的處境眾說紛紜，CNN最先引述消息稱，塔利班周一沒收卡爾扎伊保安的武器，並帶走他的車輛，促使他到阿卜杜拉的居所暫住，但去到周三，塔利班再搜查阿卜杜拉的居所，並帶走其保安和車輛。消息人士形容，兩人實際上是在沒保鑣下被軟禁在喀布爾，任由塔利班擺布，又稱阿卜杜拉對塔利班籌組包容政府已不如上周樂觀。澎湃新聞其後引述前副總統幕僚長稱，卡爾扎伊秘書否認報道，並稱他仍然在家。

《華爾街日報》則引述消息報道，指塔利班領袖與前官員的會面大多是寒暄，未討論共享權力，又稱卡爾扎伊被強烈建議為安全起見，不要離開他的住所，有如較輕微的軟禁。有出席過會議的前高官則向《華盛頓郵報》稱，塔利班領袖表達希望組成共同政府，又坦言關鍵在於錢，塔利班有兩大憂慮，首先是國際社會的壓力，若他們的政府繼續遭孤立，將面臨制裁、國際援助大減和無法貿易的困境，第二點是抵抗勢力。他又稱談判難關在於塔利班願意為國際認可作出怎樣的讓步，尤其是女性和少數民族權利以及公民自由。

塔利班解說禁音樂限女性出行政策

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）日前促女性為安全起見暫留家中後，他周三向《紐約時報》稱，女性長遠可恢復日常生活，有關塔利班會要求女性留在家中或遮住臉部的憂慮毫無根據。在舊塔利班政權下，女性出門須有男性監護人陪同並穿著罩袍。穆賈希德稱，男性監護人的要求僅適用於3天或以上的行程，女性去學校、辦公室、大學或醫院等日常場所毋須男性監護人，但他確認對塔利班而言，「伊斯蘭教禁止音樂，但我們希望能說服民眾不要做這樣的事情，而非向他們施壓」。

（CNN/澎湃新聞/華爾街日報//紐約時報）

（阿富汗變天）