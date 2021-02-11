喀布爾連環爆炸 美軍多人死傷 情報預警ISIS分支機場附近發動恐襲

疑涉自殺式炸彈 WSJ：4海軍陸戰隊員亡

昨日喀布爾機場爆炸位於其一主要入口「阿比閘口」（Abbey Gate），附近的巴倫酒店（Hotel Baron）其後亦發生爆炸，該酒店住有等候疏散的西方人。傷亡數字有多種說法。美國國防部稱有美方人員及平民傷亡，但沒說明詳情。塔利班官員指事件造成包括兒童在內的最少13人死亡，傷者包括多名塔利班守衛。俄羅斯外交部則稱爆炸造成最少2死、15傷；英國表示沒有國民傷亡。

昨日爆炸後未有組織即時認責，但ISIS-K可能施襲的消息近日一直流傳。美國官員消息昨亦表示，「強烈相信」ISIS-K是幕後黑手。周三（25日）晚，美國駐喀布爾大使館發出安全警示，雖沒具體提及「安全危險」的內容，但警告國民切勿前往喀布爾機場，至於已在機場閘口的人士應該馬上離開。英國、澳洲、德國亦均發出類似警示，稱有持續的高度恐襲威脅，敦促機場一帶人士離開該區。英國武裝部隊部長希庇（James Heappey）昨晨受訪說，「非常、非常可靠」的情報顯示ISIS武裝分子可能即將對機場外聚集的人群發動自殺式炸彈襲擊。澳洲防長黑斯蒂（Andrew Hastie）也表示「炸彈人」自殺式襲擊的高度威脅持續增加。

法國加拿大多國陸續停疏散

美國有線新聞網（CNN）報道，一名五角大廈官員指從ISIS-K源源滲出有關攻擊機場外人群的「非常具體」計劃，引起愈來愈大的擔憂。阿富汗地區反恐消息人士透露，塔利班上周日（15日）快將進入喀布爾時，數百個ISIS-K成員從該市東部兩所監獄逃出。塔利班發言人沒有證實監獄走犯，惟稱有些心懷不軌人想藉襲擊和傷害人命打亂安全局勢。一名塔利班匿名官員對路透社說：「我方在機場外的衛士也冒着生命危險，一樣面對着來自『伊斯蘭國』的威脅。」

除了昨日的閘口爆炸，意大利國防消息人士周四亦稱，該國一架載了近100名阿富汗平民的軍用運輸機從喀布爾機場起飛不久受槍擊，但沒有造成損毁，也未清楚射擊來源。

美國及盟友自8月15日以來已疏散了約10萬人，但多國表示沒有充裕時間拯救出所有曾經協助過他們的阿富汗人。加拿大、荷蘭、比利時、丹麥等昨天陸續停止了疏散。法國表示會於周五晚停止疏散行動。

數十萬「伙伴」1500美國人滯留

美國國務卿布林肯周三表示，1500名美國人尚在阿富汗；美國官員試着疏散當中500人，其餘1000人情况未明，官員也在設法與之接觸。他謂，美國沒有協助美國人和阿富汗人離開的最後期限。有些美國官員表示，很可能無法撤走數以萬計阿富汗友好伙伴。難民安置組織「戰時盟友協會」估計合資格撤走的阿富汗人少則25萬、多則逾100萬人。美方由8月15日迄周三，只約撤走了4500人。路透社報道，聯合國保安文件顯示聯合國留下了約3000名阿富汗職員。

（路透社/CNN/紐約時報）

（阿富汗變天）